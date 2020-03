Clizia Incorvaia, emergono sconcertanti chat di Sarcina con un’amante: “Quindi è un invito? Dammi il numero”

Domenica sera è stato aggiunto un nuovo nome alla lunga lista di amanti di Francesco Sarcina, avute durante il suo matrimonio con Clizia Incorvaia. È accaduto durante la diretta di Non è la D’Urso-Live, mentre Clizia si scontrava con Grazia Pepe, un’ex amante del cantante.

I TRADIMENTI DI SARCINA – Durante la messa in onda del programma di Barbara D’Urso, la Incorvaia ha avuto un faccia a faccia con Grazia. Da quanto raccontato dalla ragazza, lei e il cantante delle Vibrazioni hanno avuto una relazione durante il matrimonio di lui. La Sepe, però, non è stata l’unica ragazza che Francesco ha avuto durante la sua storia con Clizia. La modella in una precedente intervista, infatti, ha svelato di aver ricevuto tante segnalazioni di chat sia su Instagram che su Facebook.

“Io non sono mai stata l’amante di Francesco” – Grazia ha voluto raccontare quella che per lei è stata una vera e propria relazione con il cantante. Sebbene Francesco all’epoca fosse ancora sposato, lei non si è mai sentita un’amante. “Io non sono mai stata l’amante di Francesco Sarcina – così ha raccontato la ragazza -, noi avevamo una relazione e lui mi ha sempre trattata come fossi la sua donna. Io sono stata per quattro anni con tuo marito e tu non te ne sei mai accorta”. Inoltre, come ha spiegato alla D’Urso, è stata proprio lei ha mettere fine alla storia: “Lui mi ha sempre detto che era separato in casa e che il matrimonio era solo per gossip […] Infatti ci siamo lasciati per questo perché dopo quattro anni io volevo di più e questo non è successo. Io sono stata illusa, lui aveva perfino parlato con mia madre”.

EMERSE NUOVE CHAT – Mentre le due ragazze si scontravano nel programma di Barbara D’Urso, su Instagram un’altra ragazza ha voluto pubblicare delle conversazioni avute con Sarcina. All’epoca dei fatti la ragazza, Asia Gianese, aveva 21 anni. Stando al suo racconto, a contattarla sarebbe stato il cantante stesso dopo essere stato taggato in una storia. I due, infatti, si sarebbero conosciuti ad un evento. Nel leggere la conversazione, si vede come Fracesco, appresa la giovane età di Asia, avrebbe tentato di fare un passo indietro: “Io il doppio! Mi sa che sono troppo grande… che palle!”. La Gianese ha ammesso di non avere problemi con la loro grande differenza d’età e questo avrebbe dato modo a Sarcina di cogliere la palla al balzo: “Quindi è un invito? Dammi il numero”.

LA SUA STORIA CON PAOLO – Nonostante la delusione avuta dal matrimonio con l’artista, il dolore per i suoi tradimenti e i suoi comportamenti, per Clizia tornato il sereno. Tutto grazie a Paolo Ciavarro, conosciuto durante la sua avventura al Grande Fratello Vip e con cui è tornata a sorridere.