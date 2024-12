Clizia Incorvaia, inaspettata assenza sui social: cosa è accaduto?

Come di consueto durante le festività natalizie, Clizia Incorvaia ha scelto la neve come meta per trascorrere le vacanze. Accompagnata dal compagno Paolo Ciavarro e dai figli, l’influencer ha condiviso l’entusiasmo della partenza sui social attraverso post e video. Tra le immagini pubblicate, un video mattutino ha attirato l’attenzione: Clizia ha mostrato il suo outfit da montagna, una tutina nera abbinata a una maschera da sci, il tutto completato dalla consueta componente pubblicitaria. Successivamente, ha condiviso uno scenario suggestivo: il lago di Anterselva, incastonato nel cuore del Trentino Alto Adige.

Un’inaspettata assenza dai social

Fin qui tutto normale per una professionista del mondo digital. Tuttavia, qualcosa di insolito ha catturato l’attenzione dei suoi follower: per diverse ore, Clizia non ha pubblicato nuovi contenuti. Un fatto decisamente atipico per lei, soprattutto in una vacanza documentata fin nei minimi dettagli. La risposta a questa assenza non si è fatta attendere e è arrivata direttamente dalla protagonista.

Un’ammissione enigmatica

Verso le otto di sera, Clizia è tornata sui social con un video dal tono ambiguo. Con un’espressione visibilmente provata, forse a causa di un pianto recente, ha dichiarato: “Scusate se sono scomparsa, oggi è stata una giornata a dir poco difficile e molto complicata. Volevo condividere con voi il mio primo giorno di sci di fondo, ma non è stato possibile…”. Il mistero si infittisce ulteriormente quando aggiunge: “In questo momento non voglio parlare di questa giornata perché dovrei denunciare delle cose importanti che non mi va di fare e preferisco parlare di cose positive.”

Cosa potrebbe essere accaduto?

Inizialmente, il pensiero è corso a Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, impegnata nella sua battaglia contro un tumore. Tuttavia, dalle parole di Clizia emerge chiaramente che il problema ha avuto luogo durante la vacanza stessa. La menzione di una possibile denuncia fa intuire che l’episodio sia stato di una certa gravità. Per ora, i dettagli restano avvolti nel riserbo.

In attesa di chiarimenti

È probabile che nei prossimi giorni emergano ulteriori informazioni su quanto accaduto. Nel frattempo, non resta che augurare a Clizia Incorvaia e alla sua famiglia di superare questo momento difficile e di poter continuare a godersi le festività in serenità.