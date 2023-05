Clizia Incorvaia, ex partecipante del GF Vip è tornata al centro del gossip per una foto pubblicata sui propri canali social. L’ex gieffina, infatti, si è mostrata sul proprio profilo instagram in costume scatenando le critiche degli haters.

“Ricordati che sei in primis una mamma” le scrive un utente, perché Clizia è mamma del piccolo Gabri nato dalla relazione con Paolo Ciavarro. La loro relazione è finita più volte sotto i riflettori a causa di presunti tradimenti.

“Fai la mamma, no la bambina” continuano i commenti. Insomma, i social non hanno risparmiato neanche Clizia che ha la sola colpa di essersi mostrata indossando un costume di un noto marchio di abbigliamento con Hello Kitty ricamato sul seno.

Sembra proprio che i suoi follower non abbiano per nulla gradito lo scatto. Chissà se per questioni di morale o per invidia considerando l’ottima forma fisica post gravidanza.