Clizia Incorvaia, non può più allattare: scoppia la polemica

Fin dall’annuncio della sua seconda gravidanza, Clizia Incorvaia ha sempre aggiornato i follower su tutto ciò che le accade. Nella giornata di ieri l’ex gieffina ha annunciato di non poter più allattare il piccolo Gabriele, finendo al centro delle polemiche.

“L’ignoranza è una brutta bestia” – Nelle scorse ore Clizia ha voluto fare un annuncio importante sui social. La donna ha infatti rivelato di non poter più allattare Gabriele, il figlio nato dalla sua storia d’amore con Paolo Ciavarro. Pubblicando un post che la immortala con il piccolo, l’ex volto del GF Vip ha dichiarato:

“Ti ho allattato finché ho avuto il latte…devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo, dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte sei esausta e non ti reggi in piedi (per esempio per chi lavora o ha un altro figlio e non può recuperare le ore perse non è facile)”.

Rivolgendosi alle mamme, la Incorvaia ha aggiunto: “Il mio corpo si è fermato quando la mia mente era ormai stanca, però scrivo questo post per tutte le donne che decidono di non allattare o non hanno il latte e vivono questa cosa come una sconfitta. No ragazze, non è così, voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete serene e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete essere. Voi sapete come essere le migliori mamme”.

Purtroppo, però, non sono mancate le critiche. Sotto al post, infatti, c’è stato chi si è scagliato contro la modella, accusandola di non voler più allattare Gabriele per continuare a fare la “bella vita”. Davanti a queste critiche, Clizia Incorvaia ha deciso di replicare nelle sue IG Stories:

“Io non ho tolto il seno al piccolo, ma il latte è finito…E lui piangeva poiché non riusciva più ad attaccarsi e saziarsi bene. Nina l’ho allattata solo con il latte materno sino al settimo mese, ma non avrò nessuna medaglia al merito né la pretendo, ciò significa che sei lo stesso una buona madre. E la bella vita non c’entra nulla con ciò che ho scritto. P.S: l’ignoranza è la più brutta delle bestie”.