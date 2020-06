Clizia Incorvaia, nuovamente lontana dal suo Paolo: “Mi manchi”

Oltre a regalare varie litigate, a volte anche pesantemente accese, l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto nascere una coppia. Si tratta di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che non sono stati affatto risparmiati dalle critiche e dalle malelingue. Ora la coppia si ritrova nuovamente separata, ma non manca lo stesso la dolcezza.

CLIZIA GELOSA? – È innegabile il fatto che Paolo sia un bel ragazzo, proprio per questo in molti hanno chiesto alla donna se fosse gelosa e se temesse il gran numero di corteggiatrici. La risposta dell’ex moglie di Francesco Sarcina ha spazzato via ogni dubbio.

Clizia si è mostrata sicura del suo fidanzato, completamente fiduciosa, rispondendo: “Non temo competitor”. La replica ha ovviamente mandato nuovamente in tilt i fan della coppia.

NUOVAMENTE LONTANI – Alla lontananza fisica dei due, in molti hanno urlato alla crisi. La coppia ha però messo a tacere tutti, spiegando che le cause di questa nuova separazione sono gli impegni lavorativi di entrambi. A dimostrazione di ciò è anche il “Mi manchi” della Incorvaia sotto il post di Instagram del figlio di Eleonora Gogi.

Attualmente, Clizia si trova a Milano, impegnata in un sevizio fotografico, mentre Paolo sta trascorrendo del tempo con il padre, Massimo Ciavarro. Insomma, sembra proprio che la storia tra i due ex gieffini stia andando a gonfie vele, a dispetto dei tanti che non si sono risparmiati dal criticarli. C ‘è stato chi, infatti, ha accusato Clizia Incorviaia di stare con Paolo semplicemente per visibilità, non provando un sincero interesse verso di lui.

A parlare di una ricerca di visibilità della donna è anche l’ex marito di lei, Francesco Sarcina. Il cantante delle Vibrazioni, in una recente intervista radiofonica a I Lunati, su Rai Radio 2, ha spiegato la causa dietro la fine del matrimonio. Stando a quanto detto dal cantante, a portare alla separazione sarebbero stati i like. “Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le p…”, ha così rivelato l’uomo.