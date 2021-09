Clizia Incorvaia: problemi con la gravidanza

L’ex gieffina e attuale compagnia di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, si è sfogata con la sua community rivelando di aver avuto problemi nel corso della sua gravidanza. Ha ammesso che i sintomi sono stati molto forti e per intere settimane l’hanno costretta a rimanere a letto.

CLIZIA INCORVAIA E I PROBLEMI IN GRAVIDANZA – La nota influencer ha sostenuto che i sintomi più acuti sono stati vomito e nausea, estrema debolezza e problemi nella digestione. Ha inoltre ringraziato Paolo affermando quanto sia importante per lei e l’unico in questo periodo estremamente difficile in grado di supportarla e “sopportarla”.

La showgirl ha inoltre rivelato di aver potuto praticare, grazie al tempo libero, un suo grande hobby che l’ha aiutata a trascorrere il tempo: la lettura. Rispolverando i suoi romanzi ha potuto alleggerire le giornate e far trascorrere il tempo più velocemente.

L’ANNUNCIO TANTO ATTESO: IL SESSO DEL BEBE’ – La coppia a breve rivelerà il sesso del nascituro. Clizia ha rivelato che tra poco sosterrà un’ecografia in cui finalmente verrà svelato se il bebè sarà un maschio o una femmina.

Ha infine sostenuto che non ci sarà alcun baby shower nè altro tipo di party. Sia lei che il suo compagno non sono soliti ad annunci di questo tipo e riveleranno il sesso del bimbo o della bimba in un modo più semplice.