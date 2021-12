Clizia Incorvaia, si è vaccinata? “Dopo mesi di terrore, ho preso una decisione”

Sempre molto attiva sui social, Clizia Incorvaia ha deciso di rispondere a qualche curiosità dei follower. Attraverso il box delle domande, l’ex gieffina è stata sommersa dai quesiti dei follower. In quest’occasione, la donna ha trattato un tema abbastanza spinoso in questo periodo: la vaccinazione.

“Dopo mesi di terrore, ho preso una decisione” – Rispondendo alla domanda posta da un fan, Clizia ha ammesso di essersi posta non poche domande sulla vaccinzione. Infatti, la donna si sarebbe dovuta immunizzare a giugno, cosa non avvenuta perché proprio in quel periodo ha scoperto di essere in dolce attesa.

“Avevo molti dubbi, iniettarmi il vaccino in gravidanza mi faceva molta paura”, ha infatti ammesso l’ex moglie di Francesco Sarcina. A sostenere e aiutare la Incorvaia a chiarire i suoi dubbi è stato Paolo Ciavarro, il suo compagno.

Con l’aiuto del suo compagno, conosciuto proprio all’interno della casa del GF Vip, l’ex gieffina ha iniziato a reperire tutte le informazioni utili riguardo la vaccinazione in gravidanza. Alla fine, però, Clizia Incorvaia si è vaccinata contro il Covid?

“Ho deciso di affidarmi la scienza e quindi di vaccinarmi”, ha confessato alla fine la donna. Riguardo a ciò, ha anche aggiunto che proprio il Ministero della Salute ha invitato le donne in dolce attesa a vaccinarsi.