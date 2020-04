Coachella, un anno fa la ventesima edizione del Festival

A causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus e le regole del distanziamento sociale, quest’anno il Coachella Valley Music and Arts, che potremmo definire il festival più famoso in assoluto, non ha potuto aver luogo nella splendida Indio, città della California.

Le ragioni che hanno scatenato la sua popolarità sono varie, ogni anno infatti decine di artisti da tutto il mondo come Ariana Grande, Billie Eilish, Beyoncé o i Coldplay, solo per citarne alcuni, allietano con tanta buona musica le atmosfere soleggiate degli Empire Polo Fields, con generi diversi che vanno dal Pop, al Rock, alla musica d’autore.

Ma ciò che rende davvero così in voga questa manifestazione sono i centinaia, se non migliaia, di influencer provenienti da ogni dove che vi partecipano ogni anno, sfoggiando look ricercati che si rifanno maggiormente allo stile Hippie anni ’60. Aziende di moda, cosmetica, hairstyle e tanto altro sono disposte a pagare cifre esorbitanti per far sì che si mostrino i loro prodotti durante i tre giorni di spettacolo, o durante i processi di preparazione ad essi, che sono ormai soliti essere condivisi nelle Instagram stories.

Visto che l’edizione 2019 si tenne lo scorso anno proprio in questi giorni, tanti protagonisti hanno deciso di ricondividere le loro immagini più famose del 2019, ricordando con nostalgia i momenti che solo il magico scenario della musica al tramonto al Coachella può regalare, il selfie con la famosa ruota panoramica che fa da sfondo a luci, cocktail e colori è infatti uno dei simboli indiscussi dell’evento.

Vediamo insieme alcune delle immagini postate negli scorsi anni.