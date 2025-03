Cocaina, prostitute, 80 milioni in Albania: ecco, cosa c’è dietro l’arresto di Lacerenza, Nobile e Ariganello

L’arresto di Davide Ariganello, Davide Lacerenza e Stefania Nobile è avvenuto mediante un gran colpo di scena. La Polizia ha usato come prove della pista da seguire l’account Instagram “New_bullshitginto”, profilo pubblico di un locale di Via Napo Torriani di Milano.

Nelle foto e nei video pubblicati appare evidente la consumazione di sostanze stupefacenti e la presenza di escort. Questo è stato soltanto l’inizio. Analizzando l’accout di Lacerenza, le immagini parlano chiaro: una vita basata su strisce di cocaina e prostitute. Negli atti della Guardia di Finanza si legge, tuttavia , molto altro. Le accuse a carico degli imputati sono svariate: sfruttamento della prostituzione, spaccio e detenzione di stupefacenti, corruzione delle Forze Dell’Ordine. A queste , bisogna aggiungere anche quella di riciclaggio di denaro. L’importo della somma in questione è di 80 milioni di Euro, trasportati grazie ad una serie di viaggi, con destinazione Albania.

Quello che emerge dalle intercettazioni è sconvolgente. Nel suo locale, Lacerenza dichiarava di vendere champagne. La verità è tutt’altra. L’uomo, insieme a Ariganello, offriva ai suoi clienti prostituite. Prima di accoglierle sotto la sua ala, però Lacerenza, si legge dagli atti, “richiede alle escort di avere rapporti sessuali (gratis) per testare il loro livello qualitativo e la loro durata nella performance”.

Le prove raccolte testimoniano la frequentazione di tale circolo anche di soggetti noti nel mondo dei social, come Andrea Diprè. Non è tutto. Il giro includeva anche politici. In una telefonata, si ascolta dell’imminente arrivo di un sindaco” x” super ricco.

Stefania Nobile, grazie ad una soffiata, aveva già capito che il loro sistema sarebbe saltato in aria, di lì a poco. Al cellulare, prima dell’arresto, ha detto:” Da un momento all’altro arrivano, io me lo aspetto, cioè io non dormo, dormo mezz’ora mi sveglio, perché arrivano lo so. Anche Jack me l’ha fatto capire: io sono già stata in galera,lui (Lacerenza,) scherza ride, ma lui non c’è stato, lui dopo due ore in galera si ammazza eh!“.