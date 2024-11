Codice della Strada: le nuove regole in vigore dal 14 dicembre

Dal 14 dicembre entreranno in vigore le modifiche al Codice della Strada, approvate recentemente dal Parlamento e pubblicate il 29 novembre in Gazzetta Ufficiale. Le nuove misure introducono sanzioni più rigide per chi guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di droghe, o utilizzando il telefono cellulare, oltre a pene severe per l’abbandono di animali e le infrazioni legate alla velocità. In piena fase natalizia, gli automobilisti dovranno prestare massima attenzione per evitare multe salate o il ritiro della patente.

Uso del cellulare alla guida: sanzioni più severe

L’uso dello smartphone mentre si è al volante comporterà multe da 250 a 1.000 euro e, per chi ha almeno 10 punti sulla patente, una sospensione automatica di una settimana. Se i punti residui sono meno di 10, la sospensione può arrivare a 15 giorni. In caso di recidiva, la multa sale fino a 1.400 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi e decurtazione fino a 10 punti. La durata della sospensione raddoppia se l’infrazione causa un incidente.

Tolleranza zero su alcol e droghe

Le nuove norme prevedono sanzioni durissime per chi guida dopo aver assunto droghe, anche senza segni evidenti di alterazione: la patente sarà revocata e sospesa per tre anni in caso di positività ai test.

Per l’alcol, le multe variano in base al tasso alcolemico:

Tra 0,5 e 0,8 g/l : sanzione da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

: sanzione da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 g/l : sanzione da 800 a 3.200 euro, possibile arresto fino a sei mesi e sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

: sanzione da 800 a 3.200 euro, possibile arresto fino a sei mesi e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Oltre 1,5 g/l: sanzione fino a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a un anno, e sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Per i recidivi, sarà obbligatorio l’installazione dell’alcolock, un dispositivo che blocca l’accensione del motore se viene rilevato un livello di alcol superiore a zero.

Velocità e infrazioni ripetute

Superare i limiti di velocità all’interno dei centri abitati per due volte nell’arco di un anno porterà a multe aumentate (da 220 a 880 euro) e sospensione della patente per un periodo compreso tra 15 e 30 giorni.

Pene per l’abbandono di animali

Chi abbandona animali lungo le strade rischia la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Se dall’atto derivano incidenti con morti o feriti, la pena può arrivare fino a sette anni di carcere.

Modifiche per i neopatentati

Le nuove regole allungano a tre anni il divieto di guida per auto di grossa cilindrata, ma solo per chi otterrà la patente dopo l’entrata in vigore delle norme. La potenza massima consentita sarà di 75 kW/t per gli autoveicoli e di 105 kW per le autovetture, contro i limiti precedenti di 55 e 70 kW.

Divieto di sosta e nuove regole per monopattini e biciclette

Le multe per divieto di sosta nelle aree riservate ai disabili saranno raddoppiate: da 165 a 330 euro per gli autoveicoli. Per i monopattini elettrici, oltre al casco e alla targa obbligatori, sarà introdotto il divieto di circolazione contromano e un limite di velocità massimo di 50 km/h. Sarà inoltre obbligatorio mantenere una distanza minima di 1,5 metri quando si sorpassano biciclette.

Le nuove disposizioni puntano a rendere le strade più sicure e a responsabilizzare maggiormente gli utenti della strada.