Coez annuncia “Nella Casa”, il suo nuovo progetto

“Sono circa 2 anni che lavoriamo a questo progetto e finalmente posso cominciare a parlarne. Dal 15 marzo mi chiuderò in una casa allestita a studio di registrazione e ogni inizio settimana ci sarà un ospite o più di uno col quale scriveremo un pezzo inedito che uscirà la domenica seguente, questo per 4 settimane.

L’obiettivo è farvi entrare in studio con noi facendovi seguire in diretta quello che accadrà, rendervi appunto partecipi del processo creativo che sta dietro ad una canzone.

“Nella Casa”, presto sui vostri schermi.”