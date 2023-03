Collezione NFT Mastercard e Time per Miami

Il mondo degli NFT è in continua evoluzione. Stiamo assistendo ad una frontiera che porterà l’arte a vivere nell’era digitale.

Blockchain, criptovalute, metaversi ed NFT saranno di uso comune in brevissimo tempo. In effetti non poteva essere differentemente. Il fenomeno delle criptovalute è stato troppo importante per essere fermato e per non approfittare di tutti i vantaggi che esso può offrire.

È quindi molto importante stare al passo con le news sulle criptovalute, soprattutto se si è decisi ad entrare in questo fantastico mondo pieno di opportunità e guadagni.

Miami, parte la collezione NFT

La città di Miami lancerà una collezione di NFT che andrà a riprodurre intere aree metropolitane. Il fattore interessante è che i possessori di questi Non Fungible Token, entreranno in possesso di vere e proprie opere realizzate da artisti del posto e avranno accesso a delle esperienze esclusive nella città vera e propria.

Tutto ciò è stato reso possibile da Mastercard che è lo sponsor principale di tutto l’evento.

Gli altri sono TIME e Salesforce, che conierà i token su chain Ethereum in attesa del famoso Merge, ossia il passaggio alla Proof of Stake.

Dove comprare Ethereum, criptovalute e seguire NFT

Quindi possiamo considerare anche questa un’altra ottima notizia per quanto riguarda il mondo cripto ed NFT. Se sei deciso ad investire in questo universo che sta regalando interessanti guadagni, quello che devi fare è affidarti ad un exchange serio e sicuro.

KuCoin rappresenta la scelta migliore e ti spieghiamo il perché. Innanzitutto si tratta di una piattaforma conosciuta a livello mondiale che conta milioni di utenti attivi. In questo famoso Exchange è possibile infatti acquistare, vendere e fare trading di tantissime criptovalute.

In più è anche all’avanguardia per quanto riguarda il settore NFT ed è in grado di poter offrire ai propri clienti anche la funzionalità di trading automatico.

Ma non solo, KuCoin mette a tua disposizione i migliori strumenti per poter seguire il mercato delle criptovalute in tempo reale e poter effettuare le tue scelte in piena autonomia. Possiamo tranquillamente definirla la scelta migliore per iniziare i tuoi investimenti in criptovalute. Il tutto avviene in modo semplice ed estremamente intuitivo.

Miami punta sugli NFT

Succede spesso che nell’altalenarsi dei mercati vi sia un seguito di proclami totalmente entusiastici e passi indietro da parte delle amministrazioni americane che sono sempre più alle prese con criptovalute e tutte le tecnologie che ne derivano.

Le discussioni sulle Blockchain sono sempre di attualità, soprattutto quando si avvicinano le elezioni. Ma appaiono sempre più spesso nei programmi politici delle città che hanno aderito al progetto Citycoins.

Miami lancia i suoi NFT con dei partners d’eccezione

Miami ha da tempo aderito al progetto sopra citato. Per voce del suo sindaco si dice pronta a diventare una specie di Crypto Hub, come un grande punto di riferimento per tutti gli Stati Uniti. Le parole del sindaco recitano:

“La nostra città può dirsi pioniera per la sua evoluzione in chiave Web3, continueremo a trovare modi sempre nuovi per sfruttare la blockchain, raccogliere capitali e offrire a cittadini e turisti nuovi modi di vivere Miami.”

Questo è stato il commento di Francis Suarez che ha un progetto ben preciso al riguardo. L’azione politica del sindaco mette in mostra una certa continuità nel proseguire un assetto basato sulle criptovalute nella propria città.

E proprio da quest’ottica deriva la sua iniziativa, ossia quella della collezione NFT che vede coinvolti ben 56 artisti locali. Essi dovranno rappresentare altrettante aree della città di Miami, ovviamente in puro stile NFT, ossia digitale.

Gli utenti che possederanno i Token potranno vivere delle vere e proprie esperienze nella città reale, come ad esempio tour guidati e tante altre iniziative messe in palio da Mastercard che insieme a Time è parte totalmente attiva di questa iniziativa.