Napoli, Hojlund il gran colpo ma c’è il buco del vice-Anguissa: una grande occasione dalla Premier League?

Il mercato estivo del Napoli si è chiuso con il botto. La società azzurra ha infatti regalato ad Antonio Conte un colpo da prima pagina: Rasmus Hojlund, arrivato per una cifra vicina ai 50 milioni di euro (6 milioni di prestito e 44 di riscatto). Un investimento importante, quello per l’attaccante danese, che rappresenta la vera ciliegina sulla torta di una campagna acquisti già ambiziosa.

Tuttavia, nonostante gli acquisti di spessore, resta un vuoto a centrocampo. L’assenza di un vero sostituto naturale di André-Frank Zambo Anguissa potrebbe farsi sentire nel corso della stagione, soprattutto in un’annata ricca di impegni tra campionato, coppe europee e Coppa Italia. Al momento, l’unica possibilità per colmare questa lacuna riguarda il mercato degli svincolati, dove spicca un profilo interessante: Josh Dasilva.

NAPOLI, COME COLMARE IL VUOTO PER IL MANCATO ARRIVO DI UN VICE-ANGUISSA? L’UNICA POSSIBILITA’ E’ IL MERCATO DEGLI SVINCOLATI, C’E’ UN SOLO NOME INTERESSANTE

Il centrocampista inglese, cresciuto nell’Arsenal e reduce da diverse stagioni al Brentford, ha terminato il proprio contratto lo scorso 30 giugno ed è attualmente libero. Dotato di forza fisica, dinamismo e buona qualità in fase di inserimento, potrebbe rappresentare una soluzione ideale per dare fiato ad Anguissa e garantire a Conte un’alternativa valida in mezzo al campo.

Il Napoli ha quindi chiuso il mercato con il colpo scintillante di Hojlund, ma con una piccola incognita che resta aperta. Antonio Conte e Giovanni Manna, da sempre sostenitori del campionato inglese, conosceranno molto bene Dasilva, essendo stato anche una promessa dell’Arsenal, e sicuramente faranno delle valutazioni considerando il valore del calciatore e la sua età (ancora 26 anni).