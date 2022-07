Colpo di scena per Mertens

“Grazie Dries”. Così il Napoli ha dato ufficialmente l’addio a Mertens con tre post, uno dopo l’altro nell’arco di un’ora, per salutare l’attaccante e proiettarsi sul futuro. Ma dall’altro lato il calciatore belga non ha salutato ufficialmente la sua amata Napoli. Dries per ora ha preferito il silenzio, non proferendo parola neanche su ciò che ha detto fino ad ora il presidente De Laurentis sulle proposte di rinnovo.

Incredibilmente ci potrebbe essere un colpo di scena clamoroso per i tifosi napoletani: Dries Mertens potrebbe rinnovare pochi giorni prima dell’inizio del campionato. Il folletto belga potrebbe firmare un rinnovo last minute con la società partenopea, lo ha scritto il giornalista sportivo Raffaele Auriemma sulle pagine sul quotidiano Tuttosport.

Ecco cosa ha scritto Auriemma: “Ma c’è una svolta per l’attacco che ha del clamoroso: Dries Mertens potrebbe firmare il rinnovo con il Napoli pochi giorni prima dell’inizio del campionato. Sempre che il belga non riceva da altre società straniere ciò che il Napoli gli ha rifiutato (4 milioni netti). In assenza di proposte, Dries firmerebbe alla cifre che De Laurentis ha spiegato: 2,4 milioni netti per un anno.“

Si riaccendono così le speranze dei tifosi azzurri che hanno a cuore l’attaccante belga. Dries Mertens si è fatto amare in queste stagioni di Serie A, è il calciatore che ha segnato più goal nella storia del Napoli siglando 148 reti in 397 partite. Ha disputato 9 stagioni ad altissimo livello, è arrivato da giovane scommessa per alternarsi con Insigne nel ruolo di ala sinistra ed è andato via giocando da prima o seconda punta per supportare Victor Osimhen.

La sua stagione più prolifica è stata quella 2016/2017 alla corte di Maurizio Sarri. Mertens segna in tutte le competizioni un totale di 34 reti giocando 46 partite. E’ l’anno dell’addio di Higuain, che si trasferisce alla Juventus, e il folletto magico si carica sulle spalle la squadra. Il Napoli conquista in campionato il 3 posto con 86 punti mentre in Champions esce agli ottavi con il Real Madrid.