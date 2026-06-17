Colpo di scena, uno dei grandi investimenti di ADL va subito in Arabia? Ecco chi è!

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano da Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista di mercato Armando Areniello, intervenuto ai microfoni di AreaNapoli, rivelando l’esistenza di un interesse concreto proveniente dall’Arabia Saudita per il portiere serbo. Una pista che potrebbe diventare particolarmente calda nelle prossime settimane, soprattutto alla luce delle valutazioni che il club partenopeo sta effettuando sulla rosa.

Arrivato la scorsa estate dal Torino per una cifra complessiva vicina ai 20 milioni di euro, Milinkovic-Savic rappresentava uno degli investimenti più importanti del Napoli per il reparto arretrato. Le aspettative nei suoi confronti erano elevate, sia per le qualità mostrate in granata sia per la sua esperienza maturata in Serie A. Tuttavia, il rendimento dell’estremo difensore non è stato sempre all’altezza delle attese.

Se nella prima parte della stagione il serbo aveva fornito prestazioni convincenti, il suo rendimento è apparso più discontinuo nel finale di campionato. Alcune uscite poco sicure e qualche errore nelle gare decisive hanno alimentato dubbi all’interno dell’ambiente azzurro, portando la società a riflettere attentamente sulle strategie future.

Le parole di Areniello confermano che il Napoli potrebbe presto trovarsi davanti a una scelta importante tra Milinkovic-Savic e Alex Meret. Quest’ultimo continua a godere della stima dello staff tecnico, nonostante le periodiche voci di mercato che lo accostano ad altri club italiani, tra cui la Juventus.

Dal punto di vista economico, la priorità del Napoli sarebbe quella di evitare una minusvalenza. Considerando l’investimento effettuato appena dodici mesi fa, il club di Aurelio De Laurentiis punterebbe a incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L’interesse proveniente dall’Arabia Saudita potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per recuperare integralmente la somma spesa e finanziare nuovi interventi sul mercato.