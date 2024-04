Colpo Napoli: ad un passo Guido Rodriguez a zero

Il Napoli sembrerebbe vicinissimo all’acquistare Guido Rodriguez del Real Betis Balompie per la prossima stagione. Il calciatore arriverebbe a parametro zero, visto che è in scadenza con la squadra di Siviglia

Il Napoli avrebbe vicinissimo il primo colpo della prossima stagione. Si parlerebbe di Guido Rodriguez del Real Betis Balompie, la seconda squadra di Siviglia che perderà il calciatore a zero. Le prime possibilità per il calciatore arriverebbero dalla Spagna, con Atletico Madrid e Barcellona a guidare la corsa.

In primis, i colchoneros sarebbero quelli più interessati al calciatore anche se dall’Argentina Cesar Luis Merlo, esperto di mercato di TYC Sports, ha dato il Napoli come squadra in trattativa avanzata. Diego Simeone, però, sembra voler avere l’ultima parola sulla questione specialmente dopo la cocente uscita dalla Champions League.

Insidia anche dall’Italia?

Dall’Italia sembra arrivare un’altra squadra pronta a battagliare con il Napoli. La Juventus, infatti, sta scandagliando il mercato con l’obiettivo di puntellare un progetto che, almeno per ora, continua a essere guidato da Massimiliano Allegri ma che per la prossima stagione potrebbe vedere Thiago Motta.

Di conseguenza, dalle informazioni trattate dal quotidiano As, possiamo capire che i bianconeri siano molto attenti sul calciatore dell’albiceleste e del Real Betis. Guido Rodriguez, che quest’anno compirà 30 anni, sta per diventare una patata bollente per la dirigenza del Real Betis, che sta lavorando alla blindatura dell’operazione. Abbastanza difficile vedere un rinnovo di contratto allo stato attuale delle cose, specialmente perché il calciatore vorrebbe provare un’altra esperienza, magari in una big e con la possibilità di giocare in Champions League.