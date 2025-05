Comacchio, camperista dimentica la moglie in strada: se ne accorge due ore dopo

Piccola disavventura, fortunatamente terminata con il lieto fine, quella vissuta da una coppia di 70enni a Comacchio. Il tutto è avvenuto dopo una breve sosta per un presunto guasto al camper sul quale stavano viaggiando.

DIMENTICA LA MOGLIE IN STRADA – La piccola disavventura è avvenuta nel corso della serata di venerdì scorso, mentre i due coniugi erano in viaggio sulla Strada Statale 309 Romea, nel territorio di Comacchio. Alla guida del veicolo c’era il marito, mentre la moglie stava dormendo sul retro.

Ad un certo punto, però, il conducente ha deciso di fare una breve sosta per una via di un apparente guasto tecnico. Una volta accertatosi che non ci fosse alcun problema, il camperista è risalito sul veicolo ed è ripartito. L’uomo, però, non si è accorto che anche la moglie era scesa dalla parte posteriore durante la sosta.

La donna, rimasta in vestaglia e ciabatte, si è così ritrovata in mezzo alla strada e senza un telefono per poter contattare il marito. Fortunatamente, alcuni passati sono venuti in suo soccorso, allertando i Carabinieri che hanno presto contattato l’anziano camperista.

Dopo circa due ore da quando gli agenti hanno raggiunto l’anziana, il marito è stato rintracciato ed informato dell’accaduto. L’uomo è presto tornato indietro, chiedendo scusa ai Carabinieri e, soprattutto, alla moglie.