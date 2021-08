Come capire quando ti sei innamorato di qualcuno su un sito per incontri

Nei siti per appuntamenti è pratica comune quella di interessarsi a più di un partner alla volta, e portare quindi avanti diverse interazioni via chat in parallelo. Tutto questo può però avvenirefino al momento in cui arriva la persona giusta e scatta la scintilla.

Come capire se sei innamorato? Quelli che seguono sono cinque chiari indizi del fatto che qualcosa si sta muovendo, e che molto probabilmente sei sulla strada giusta.

Non vedi l’ora di cha ttare 1.)

L’impazienza per scambiare messaggi è uno dei primi, e più chiari, segni del fatto che non si tratta più di una semplice conversazione piacevole, ma che il sentimento comincia piuttosto a prendere forma. La chat è uno strumento potente perché permette di raggiungere livelli di intimità elevati, in tempi spesso anche inferiori alla conversazione dal vivo.

2.) Progetti un futuro assieme

Quando qualunque notizia di gossip non fa altro che farti galleggiare nei tuoi sogni ad occhi aperti, quando qualunque situazione richiama nella tua mente un futuro prossimo da progettare insieme, generalmente significa che è arrivata l’ora di cominciare ad ascoltare il cuore.

3.) Anche i piccoli dettagli ti mettono in ansia

L’ansia non è sempre negativa, spesso è invece un segno poco equivocabile del fatto che a qualcosa ci tieni per davvero, e nel profondo. Quando anche inezie che normalmente non ti farebbero né caldo né freddo cominciano a provocarti quel solletichio allo stomaco, tipico solo delle cose importanti, è l’ora di drizzare le antenne perché probabilmente il rapporto uscirà presto dagli schemi.

4.) Non trattieni i sentimenti

Non sapersi trattenere da quella necessità impellente di dichiarare ciò che provi, è una delle peculiarità più note e vistose delle coppie di innamorati alle prime battute, se ti trovi in tale situazione dovresti ormai avere pochi dubbi a proposito di quel che ti sta succedendo.

5.) Non ti interessano le opinioni degli altri

Solitamente gli amici ed i familiari più stretti sono un punto di riferimento importante nella vita di chiunque, e le loro opinioni sono tra le poche ad avere davvero il potere di influire sulla nostra vita. Tuttavia tale potere viene completamente meno quando si tratta di amore. Quando le opinioni negative delle persone che ti circondano, e che di solito avevano un forte ascendente su di te, perdono completamente mordente se l’argomento al centro della conversazione include il tuo partner, allora si tratta quasi sicuramente d’amore.

Conclusione

I siti per appuntamenti si stanno ormai consolidando in uno dei punti di ritrovo per eccellenza, grazie a questi strumenti è possibile perforare la propria cerchia di conoscenza, collegandosi senza intermediari a sconosciuti che altrimenti quasi senza dubbio non sarebbe stato possibile raggiungere attraverso il metodo degli amici presentati da altri amici.

Grazie alla dimestichezza che ormai, volenti o nolenti, abbiamo tutti quanti acquisito con la tecnologia digitale, non appare per nulla strano che sia possibile innamorarsi ed iniziare una storia d’amore attraverso un servizio di messaggistica istantanea, ed’ è sotto gli occhi di tutti come moltissime coppie nascano oggi proprio in questo modo.

Se hai la fortuna di trovare la tua anima gemella online, non lasciare quindi che il tuo cuore batta inascoltato, cogli al volo la felicità. Il vero amore è un treno che non è detto passi due volte.