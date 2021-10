Come capire se un casinò online è sicuro nel 2021

In un momento come quello che stiamo vivendo è sempre più difficile riconoscere un casinò sicuro da uno poco affidabile. Infatti, il mondo del gioco è stato pesantemente colpito dalla pandemia da Covid-19 che, contestualmente, gli ha permesso di crescere nella sua produzione online.

Proprio tale frangente ha però reso sempre più vasta l’offerta dei casinò che si possono trovare in rete e, contestualmente, li ha resi maggiormente insicuri agli occhi di quei giocatori inesperti che non sanno come distinguere un casinò affidabile da uno, invece, inaffidabile.

In questo breve testo si cercherà di spiegare al lettore quali sono le principali caratteristiche che un casinò deve avere per essere considerato sicuro al 100%. In primo luogo, un casinò sicuro e affidabile deve essere necessariamente approvato dall’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) che deve avergli rilasciato una licenza, con tanto di numero identificativo.

Difatti, ogni casinò licenziato dall’AAMS ha superato tutto l’impegnativo iter burocratico richiesto dallo stato italiano per operare nel territorio e, quindi, è sicuro al 100%. Tale licenza può essere verificata in due modi separati. Il primo, più semplice, vede il giocatore recarsi sulla pagina principale del casinò e cercare il “bollino” dell’AAMS (oggi ADM). Qualora questo fosse presente il giocatore avrebbe già una rassicurazione sull’affidabilità del casinò. Nel caso in cui ciò non bastasse, egli può sempre recarsi sul sito dell’ADM e cercare la lista aggiornata dei nuovi casinò in Italia.

Una volta appurato che il casinò è licenziato dall’organo di controllo italiano (o da un altro organo europeo parimenti affidabile come la Uk Gamblng Commission o la Malta Gaming Authority), il giocatore avrà la possibilità di concentrarsi su altri aspetti importanti.

Tra questi non può mancare la presenza e il controllo delle software house presenti in un sito. Difatti, i fornitori dei giochi sono spesso lo specchio della qualità di gioco offerta dal medesimo casinò. Nomi celebri garantiscono sempre una maggiore affidabilità rispetto a piccole e sconosciute software house. Tra questi possiamo senza dubbio citare Microgaming e NetEnt, nonché Evolution Gaming, Playtech, Evolution Gaming e BTG.

Ancora, i giocatori devono prestare attenzione alla trasparenza delle politiche di bonus, non sempre esattamente limpide per quanto concerne gli obblighi del giocatore. In caso di chiarezza, il giocatore saprà di trovarsi dinanzi a un sito online affidabile. Ancora, esiste il tema legato ai metodi di pagamento e di prelievo disponibili. Infatti, per quanto non sia illegale è sempre meglio diffidare di quei siti che offrono solo la possibilità di pagare con carta di credito o bonifico bancario. Ad oggi, fortunatamente, esistono metodi più sicuri e anonimi come il pagamento tramite portafogli digitali (PayPal) o criptovalute.

Un ulteriore tema riguarda invece la sicurezza dei portali che può essere confermata tramite l’adozione di alcune buone pratiche digitali. Tra queste rientrano senza dubbio i protocolli SSL (Socket Secure Layer) e le connessioni criptate https. In ultimo, si deve prestare sempre attenzione all’offerta del servizio clienti e alla sua struttura, esigendo sempre almeno una chat live se non una linea telefonica diretta.