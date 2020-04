Come difendersi dalle truffe sempre in aumento nel trading, ascoltare la parola e le testimonianze di chi ci è già caduto

Le incertezze nel mondo del lavoro sono sempre esistite e negli ultimi 15 anni sembrano essere diventate quasi una ‘costante’ delle nostre vite. A testimonianza di ciò, il nostro Paese che è ancora debitore di diversi miliardi di euro all’Europa. E quindi, visto che i concorsi pubblici sono sempre di meno e le aziende private pagano davvero poco per quanto ‘sudato’ dai lavoratori, le soluzioni autonome diventano quasi obbligatorie. Infatti, sono sempre di più le persone che decidono di entrare nel mondo del trading, con l’intento di assicurarsi una solida somma di denaro mensile. Ma sia per i più esperti che per i novelli, le truffe non mancano mai.

Un sito ingannevole può mettere seriamente a repentaglio i vostri risparmi, potete leggere qui le opinioni sul broker Investous e farvi un’idea…

Bisogna sempre stare molto attenti quando si vuole fare trading online, visto che i broker che promettono facili guadagni non mancano mai, anzi sono in costante aumento. Infatti, adesso sono addirittura loro a cercare voi anche attraverso varie piattaforme social come Facebook, Instragram, LinkedIn, ecc. Persone che si spacciano come esperti del settore, mettendo in mostra foto di auto, orologi e foto in piscine di lusso.

Pensate che solo nei primi due mesi dello scorso anno, la Consob ha ordinato la chiusura di 2 pagine Facebook e di 34 siti web, che promettevano ai consumatori guadagni senza confini.

E proprio in questo settore (forse in più degli altri), i guadagni facili non sono mai esistiti. Inoltre, questo modo di cercare le persone, non è sicuramente il biglietto da visita di un broker professionale.

Molte volte sono proprio quelli vestiti in giacca e cravatta a fare le truffe più grosse di sempre…



Le testimonianze di persone truffate facendo trading online sono davvero molteplici e quasi sempre con lo stesso metodo. Avete letto bene, purtroppo la tipologia di ‘esca’ è sempre la stessa.

Queste persone si appropriano dei nostri numeri di telefono attraverso internet e ci chiamano promettendo il mondo.

La maggior parte delle volte, coloro che riescono a sfuggirgli sono quelli che staccano la telefonata dopo due secondi. Questo perché i toni suadenti e le prospettive di ricchezza, sono i peggiori nemici dell’uomo. Se la conversazione ha inizio, anche la truffa comincia a decollare. Si comincia con una somma di prova e spinti poi dalla voglia di recuperarla, si aggiunge altro.

Una delle cose che potete fare prima di mettere mano al portafogli, è senza dubbio quella di verificare sul sito della Consob se quella società è autorizzata. Di conseguenza, se la società non ha ricevuto nessun ok dall’Autorità, siete di fronte ad una truffa.

Occhio soprattutto al provider del sito, cercate di utilizzare piattaforme europee, perché la maggior parte dei siti truffa hanno la propria sede all’estero, in modo da diventare quasi inattaccabili dall’Italia. Errore commesso dal nostro amico Edoardo, il quale fregato da un dominio che terminava con .FM. Per saperne di più cliccate sul back link che vi abbiamo postato sopra.

Come avete potuto capire da questo articolo, per evitare le truffe conviene studiare in autonomia come funziona il trading e solamente dopo bisogna rivolgersi ad un broker con licenza europea. Griglie, analisi e trend del mercato saranno le vostre armi migliori per evitare truffe e per cominciare a guadagnare. La conoscenza, come in tutti i lavori, fa sempre la differenza.

Se non sapete da dove cominciare, potete tranquillamente chiedere una consulenza presso il vostro istituto di credito, in modo da cominciare a familiare di più con questo settore.