Come funziona RecardQ8 e quali sono i suoi principali vantaggi?

La trasformazione digitale ha ormai coinvolto diversi settori tra cui anche quello della mobilità. In particolare per quanto riguarda i sistemi di gestione e pagamento delle flotte aziendali, sono stati sviluppati strumenti innovativi e vantaggiosi per le imprese e i titolari di partita IVA. Tra questi, spicca RecardQ8, un sistema digitale che consente una gestione flessibile e intelligente delle carte carburante prepagate che offre molteplici soluzioni. Fra queste, rientra Q8 Ticketfuel, buoni carburante digitali ideali per i piani di welfare.

Funzionamento e vantaggi di RecardQ8

RecardQ8 si basa su un sistema di pagamento digitale intuitivo e sicuro, progettato per garantire versatilità e semplicità di utilizzo. Le aziende e i titolari di partita IVA possono gestire i propri rifornimenti in modo efficiente e completo, monitorando accuratamente le spese attraverso un portale web dedicato e un’app con un’interfaccia utente intuitiva.

Gli strumenti offerti da RecardQ8 semplificano la gestione di tutti gli aspetti legati ai rifornimenti, dal controllo del credito alla visualizzazione delle fatture. L’app RecardQ8, in particolare, rappresenta un valido alleato per una gestione rapida e intelligente delle carte carburante, consentendo di assegnare il credito, controllare le fatture e generare i codici di pagamento. Inoltre, permette di ricaricare il proprio portafoglio attraverso diverse modalità, ad esempio con PayPal o carta di credito.

Grazie alla facilità d’uso di questi sistemi, il sistema digitale RecardQ8 può essere utilizzato con il massimo comfort, in totale autonomia e senza compromettere la sicurezza. Inoltre, offre diverse soluzioni: due tipologie di fuel card, RecardQ8 Business e RecardQ8 Coupon e i buoni carburante digitali Q8 Ticketfuel, una soluzione perfetta per i piani di welfare aziendale, come indicato in questo articolo sui vantaggi dei buoni carburante per dipendenti, reperibile sul portale di Q8.

Un approfondimento sui buoni carburante Q8 Ticketfuel

I Q8 Ticketfuel sono buoni carburante digitali che consentono di fare rifornimento presso tutte le stazioni di servizio Q8Easy e Q8. Personalizzabili in base alle esigenze specifiche, come la durata della validità e l’importo, questi ticket rappresentano uno strumento funzionale ai piani di welfare aziendale, offrendo un benefit molto apprezzato dai dipendenti. Inoltre, possono essere dedotti dal reddito d’impresa e sono esenti da imposte per i dipendenti.

Per richiederli, è necessario possedere una partita IVA. Il procedimento è semplice: basta registrarsi a RecardQ8, accedere alla dashboard web, ricaricare il portafoglio elettronico del proprio account e, infine, richiedere i buoni carburante personalizzati, che potranno essere utilizzati autonomamente alla colonnina di rifornimento o in presenza del gestore. Ogni buono ha un codice identificativo univoco di 12 cifre e un codice a barre, e dallo scontrino è possibile verificare il credito residuo.