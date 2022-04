Come Guadagnarsi da Vivere con le Scommesse Live

Prima di piazzare scommesse live, ci sono alcune cose che devi considerare, come le regole comuni e i consigli per le scommesse, così come la strategia e l’approccio adeguati alle scommesse live.

In questo articolo, spiegheremo alcune cose fondamentali sulle scommesse live che ogni appassionato di scommesse dovrebbe prendere a cuore.

Cosa Sono le Scommesse Live e Come Funziona?

Il principio dietro le scommesse live è già nascosto nel nome stesso, perché le scommesse sono piazzate dal vivo su vari eventi sportivi. Rispetto alle scommesse pre-partita, le scommesse live portano alcuni chiari vantaggi.

La differenza tra le scommesse pre-partita e le scommesse live è relativamente facile da spiegare: le scommesse pre-partita sono piazzate prima dell’inizio di un evento sportivo a quote relativamente fisse e stabili.

Le scommesse live, invece, sono piazzate solo mentre la partita o la competizione è già in corso. La particolarità di queste scommesse live è il fatto che le quote cambiano ogni minuto, a seconda di quello che succede sul campo.

Le quote delle scommesse live che cambiano costantemente sono legate agli eventi in campo. I tippers possono assicurarsi enormi vantaggi semplicemente essendo un po’ più veloci degli allibratori.

Nel migliore dei casi, ogni tipper concentra tutta la sua attenzione su alcune partite prima ancora che abbiano luogo. Naturalmente, questo include il controllo delle statistiche, così come la raccolta di informazioni sulle formazioni e sui possibili infortuni.

È anche altamente raccomandato registrarsi con diversi bookmakers. In questo modo, è possibile ottenere quote migliori, perché possono essere significativamente diverse a seconda del sito di scommesse.

Quali Scommesse Live scegliere?

Le scommesse live fanno ormai generalmente parte del programma di tutti i fornitori di scommesse sportive rispettabili e ambiziosi. Tuttavia, molti bookmakers hanno una selezione piuttosto modesta quando si tratta di scommesse live e offrono solo sport come il calcio, il tennis e il basket.

Quindi, è essenziale studiare tutte le informazioni che si possono trovare sul bookmaker prima di iscriversi.

Qui sotto ci sono solo alcune delle cose a cui dovreste prestare attenzione:

Quote;

Mercati di Scommesse Live ;

; Numero di sport;

Interfaccia e funzionalità del sito web;

Caratteristiche aggiuntive, come la funzione Cash Out.

Uno sguardo al confronto delle quote può sempre essere utile perché in questo modo i giocatori possono vedere rapidamente quale fornitore di scommesse sportive offre le migliori possibilità di vincita.

Suggerimenti Cruciali per le Scommesse Durante il Gioco

Sapere Dove e Come Piazzare le Scommesse Live

Dai un’occhiata più da vicino alla sezione delle scommesse live. Il tuo obiettivo è quello di scoprire quali bookmakers hanno le migliori scommesse live nel loro programma.

Con molti bookmakers, è ora possibile piazzare le scommesse sportive in movimento usando browser mobili o applicazioni per scommesse sportive.

Iniziare con Sport Popolari Come il Calcio

Non esclusivamente, ma soprattutto per i principianti, le scommesse di calcio dal vivo sono raccomandate. Se vuoi piazzare scommesse di calcio dal vivo, dovresti anche seguire l’evento corrispondente in diretta.

Quando si tratta di calcio, i bookmaker offrono spesso quote particolarmente attraenti, che di solito sono superiori alla media.

Controlla le Tue Emozioni

Ogni tipster dovrebbe essere consapevole che le scommesse live non sono prive di rischi. Per esempio, uno dei più grandi errori che molti neofiti tendono a fare è che iniziano a piazzare scommesse incaute dopo una serie di perdite.

Se si prende una striscia di sfortuna qui, è meglio prendersi una pausa e pensare a cosa è andato storto. È stata solo sfortuna o c’erano alcuni fattori chiave che hai dimenticato di prendere in considerazione? Studia ogni scommessa che hai fatto e non affrettarti a fare supposizioni.

Le decisioni di pancia sono sempre l’approccio sbagliato, anche con le scommesse live. Ricorda che ogni errore stupido che fai ti costerà denaro, quindi mantieni la calma.