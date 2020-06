Come illuminare una stanza con la striscia led

Se vuoi illuminare una stanza in modo originale ed elegante la striscia Led è la scelta perfetta per te.

Le strisce led, chiamate anche strip Led, sono nastri flessibili sul quale si trovano alcune luci Led; tra i vantaggi di questa tipologia di illuminazione abbiamo la semplicità nel montaggio e l’estrema versatilità, ma tra poco ti renderai conto che gli aspetti positivi degli strip Led sono veramente tanti.

Perché scegliere la striscia Led per illuminare una stanza

La striscia led è adatta ad ogni stanza della tua casa e non solo. Essa, infatti, è perfetta anche per ambienti esterni, imbarcazioni, camper, uffici, negozi.

Tra le caratteristiche che rendono l’acquisto di una striscia Led per le tue stanze la scelta migliore abbiamo:

Facilità di montaggio . Esse, infatti, risultano estremamente semplici da montare anche per i meno esperti e quindi adatte a chi ama eseguire personalmente i lavoretti di casa;

. Esse, infatti, risultano estremamente semplici da montare anche per i meno esperti e quindi adatte a chi ama eseguire personalmente i lavoretti di casa; Versatilità . Come abbiamo visto, gli strip Led si possono utilizzare in ogni tipologia di ambiente e non solo. All’interno di una stanza essi possono trovare differenti e originali collocazioni come, ad esempio, l’interno degli armadi o la loro parte superiore, lo specchio dedicato al make up, il pavimento. Sono perfetti anche se il soffitto di casa tua è troppo basso e un lampadario potrebbe risultare troppo ingombrante;

. Come abbiamo visto, gli strip Led si possono utilizzare in ogni tipologia di ambiente e non solo. All’interno di una stanza essi possono trovare differenti e originali collocazioni come, ad esempio, l’interno degli armadi o la loro parte superiore, lo specchio dedicato al make up, il pavimento. Sono perfetti anche se il soffitto di casa tua è troppo basso e un lampadario potrebbe risultare troppo ingombrante; Originalità . Rispetto alla classica illuminazione, le strisce Led renderanno la tua stanza unica e speciale. Esse infatti potranno essere disposte secondo i tuoi gusti personali, creando interessanti giochi di luce e geometrie moderne e originali;

. Rispetto alla classica illuminazione, le strisce Led renderanno la tua stanza unica e speciale. Esse infatti potranno essere disposte secondo i tuoi gusti personali, creando interessanti giochi di luce e geometrie moderne e originali; Risparmio energetico e lunga durata . Come anche tutte le altre forme di illuminazione al Led, esse ti permetteranno di risparmiare e non necessitano di continue sostituzioni;

. Come anche tutte le altre forme di illuminazione al Led, esse ti permetteranno di risparmiare e non necessitano di continue sostituzioni; Rispetto dell’ambiente. Non contenendo sostanze nocive e tossiche, le strisce Led sono la scelta giusta per rispettare l’ambiente.

Dove si possono applicare le strisce Led

La prima cosa da fare è valutare in quale stanza desideri applicare le strisce Led. Ricorda che puoi utilizzarle praticamente ovunque e, quindi, se desideri rinnovare completamente la tua abitazione, potresti optare per la scelta di più ambienti.

Dopo aver scelto la stanza o le stanze dove applicare gli strip Led, sarà necessario decidere qual è la zona che ti interessa illuminare. Considera che puoi giocare con la fantasia e scegliere il punto che più ti piace senza preoccuparti del montaggio che, come vedremo tra poco, è veramente un passaggio molto semplice.

Potresti scegliere il pavimento, il soffitto sopra l’armadio, i mobili della cucina o il retro di uno specchio o di un mobile, insomma la scelta è ampia ed estremamente personale.

Come applicare la striscia Led nella tua stanza

Se hai deciso di optare per le strisce Led per illuminare una stanza o, magari, anche più zone della tua casa, ti interesserà sapere come farlo nel migliore dei modi.

Una volta individuato il luogo che vorresti illuminare, è il momento di prendere il metro e segnarsi le misure dell’area interessata. Questo passaggio richiede estrema precisione.

Dopo aver preso le misure, dovrai acquistare la tua nuova striscia Led.

Nella scelta dovrai tenere in considerazione alcuni aspetti: lunghezza delle strisce, intensità della temperatura colore, numero di Led per metro (da scegliere in base a quante luci ti piacerebbe avere e all’intensità della luminosità che vuoi creare, soffusa o luminosa).

A questo punto sei pronto per procedere all’applicazione. Le strisce Led sono fornite di un adesivo che permette una perfetta adesione all’area dove le applicherai e, quindi, sarà sufficiente procedere esercitando una leggera ma costante pressione dopo aver rimosso la pellicola protettiva.

Infine, sarà necessario collegare la striscia all’alimentatore (inserendo i due poli nel dispositivo) per concludere, poi, con l’applicazione dell’interruttore. Questo passaggio richiede estrema attenzione e, nel caso di insicurezze, è meglio chiedere l’aiuto di una persona esperta.

Illuminare una stanza con strisce Led è una scelta intelligente e originale, adatta a tutti coloro che cercano qualcosa di speciale e creativo per rendere i propri spazi un luogo magico e unico.