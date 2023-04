Come portare nuovi clienti nel proprio ristorante

In qualità di proprietario o manager di un ristorante, sai che uno degli aspetti più cruciali per avere un locale di successo è attirare nuovi clienti. Anche se il passaparola può essere potente, soprattutto quando l’attività è appena nata, può volerci del tempo per costruire una reputazione e ottenere una base di clienti fedeli. Fortunatamente, esistono diverse strategie efficaci che puoi utilizzare per portare nuovi clienti nel tuo ristorante. Ad esempio, puoi puntare sul marketing ristorativo di Ristoratore Top che offre dei servizi mirati ai gestori di ristoranti e bar, per aiutarli a portare l’attività al successo. In questo articolo ti daremo alcuni dei suggerimenti più efficaci per aumentare i tuoi clienti e le tue entrate.

Punta al marketing ristorativo

Uno dei modi più efficaci per raggiungere nuovi clienti è attraverso il web e i social media. Piattaforme come Facebook, Instagram e Twitter offrono un modo efficace per promuovere il tuo ristorante e connettersi con potenziali clienti. Puoi utilizzare i social media per mostrare il tuo menù, la location del ristorante, fare dei video in diretta durante degli eventi e molto altro. Il marketing ristorativo è molto importante, ormai è indispensabile che un locale abbia una scheda su Google My Business con le informazioni più importanti.

Sfrutta la consegna online

Nell’era digitale odierna, offrire servizi di ordinazione e consegna online è essenziale. I clienti si aspettano la comodità di poter ordinare cibo dai propri smartphone o laptop e apprezzano la possibilità di farsi consegnare il cibo direttamente a casa. Collaborando con servizi di consegna come Glovo, Just Eat o Uber Eats, puoi espandere la tua base di clienti e generare entrate aggiuntive.

Metti a disposizione promozioni e sconti

Promozioni e sconti sono un ottimo modo per attirare nuovi clienti e incoraggiarli a tornare. Prendi in considerazione l’idea di offrire sconti ai nuovi clienti, organizzare offerte speciali settimanali o creare programmi fedeltà per premiare i clienti abituali. Ricordati che non devi concentrarti solo sui nuovi clienti ma devi dare importanza soprattutto a chi frequenta il ristorante quotidianamente. Ospitare eventi speciali può essere un ottimo modo per attirare nuovi clienti e creare interesse per il tuo ristorante. Puoi ospitare degustazioni di vini, corsi di cucina o cene a tema per mostrare le tue abilità culinarie e offrire un’esperienza unica per chi cerca qualcosa di particolare. Puoi anche ospitare eventi di beneficenza o collaborare con aziende locali per creare eventi della comunità che uniscono le persone.

Offri vari servizi di ristorazione

La ristorazione è un mercato redditizio che molti ristoranti trascurano. I locali però non offrono tutti gli stessi piatti, c’è una gran differenza tra chi ha un’attività di cucina tipica palermitana e chi invece opta per una pizzeria, una cucina esotica o prettamente vegana. Offri dei servizi mirati, trova una nicchia e rivolgiti a quella. Puoi anche integrare servizi di catering, in modo da espandere la tua base di clienti e generare entrate aggiuntive o collaborare con altre attività locali. Un ristorante dovrebbe anche fare dei cambiamenti in modo periodico, ad esempio proponendo nuovi piatti o creando qualche evento.

Ottimizza il tuo sito web

Il tuo sito web è la tua vetrina digitale e dovrebbe essere ottimizzato per attrarre e convertire potenziali clienti. Assicurati che il tuo sito sia ottimizzato per i dispositivi mobili e che sia facile da navigare, con menù chiari e un’interfaccia intuitiva. Utilizza immagini di alta qualità dei tuoi piatti e includi descrizioni dettagliate e informazioni sui prezzi. Dovresti anche includere recensioni e valutazioni dei clienti, nonché collegamenti ai tuoi profili di social media e piattaforme di ordinazione online. Chi prenota nel tuo ristorante vuole essere sicuro che avrà una bella esperienza e che nel menù ci siano piatti che gli piacciono, ad esempio qualcuno potrebbe avere una dieta particolare o essere allergico a determinati alimenti.

Concentrati sul servizio clienti

Infine, uno dei modi più efficaci per attrarre e fidelizzare i clienti è fornire un’assistenza eccezionale. Assicurati che il tuo personale sia ben addestrato, amichevole e attento alle esigenze dei tuoi clienti. Rispondi prontamente ai reclami o ai feedback dei clienti e assicurati che il tuo ristorante sia pulito, organizzato e accogliente. Creando un’esperienza culinaria positiva, puoi aumentare la reputazione del ristorante e di conseguenza anche il numero di clienti soddisfatti.