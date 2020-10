Come prevenire in tempo la caduta dei capelli in maniera efficace

La caduta dei capelli è uno dei problemi più comuni in tutto il mondo e colpisce un terzo della popolazione. Tutti perdono almeno cento ciocche di capelli ogni giorno.

Si tratta di un fenomeno naturale, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi che alcuni follicoli cadano. Potrebbero esserci molte cause di perdita di capelli che includono dieta, carenza di minerali, farmaci, stress, inquinamento e genetica. Indossare un berretto, un cappello o un casco potrebbe anche essere un altro motivo per cui gli uomini perdono tanti capelli.

Se hai già raggiunto una condizione di calvizie avanzata, ti consigliamo di rivolgeri a una clinica per il trapianto di capelli a Roma. Sennò ecco il nostro elenco di dieci soluzioni per aiutare a ridurre o prevenire la caduta dei capelli, finché sei ancora in tempo.

Usa soltanto dei prodotti delicati

Non bisogna essere aggressivi con la propria cute, sennò questa reagirà molto male. I capelli sono filamenti molto fragili, si rovinano per un nonnulla. Se usi shampoo e altri prodotti non appropriati al tuo tipo di cuoio capelluto, potrebbero essere le tue cattive scelte in fatto di cosmesi la causa diretta della tua calvizie. Se avere i capelli folti è una condizione che ti piace e vorresti mantenerla, allora cambia subito linea di prodotti per la cura quotidiana.

Vitamina A per la caduta dei capelli

Le vitamine non sono solo salutari per il benessere generale, ma anche per i tuoi capelli. La vitamina A incoraggia la produzione sana di sebo nel cuoio capelluto, la vitamina E migliora la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto per aiutare i follicoli piliferi a rimanere produttivi e la vitamina B aiuta i capelli a mantenere il loro colore sano.

Evita di spazzolare i capelli bagnati

Quando i capelli sono bagnati, si trovano nel loro stato più debole. Quindi evita di spazzolare i capelli bagnati perché aumentano le possibilità di caduta dei capelli. Ma se devi pettinare i capelli bagnati, usa un pettine a denti molto larghi. Evita anche di spazzolare i capelli troppo frequentemente, perché potresti ferirli e aumentare la perdita. Usa le dita per sciogliere i grovigli, non un pettine o una spazzola.

Succo d’aglio, succo di cipolla o succo di zenzero

Strofina uno dei succhi sul cuoio capelluto, lascialo tutta la notte e risciacqua al mattino. Fallo regolarmente per una settimana e vedrai risultati notevoli.

Mantieniti idratato

Il fusto del capello contiene un quarto di acqua, quindi bevi almeno tra le quattro e le otto tazze di acqua al giorno per rimanere idratato e per la crescita di capelli sani.

Strofina il tè verde sui capelli

Gli studi hanno dimostrato che strofinare il tè verde sui capelli può aiutare a frenare il problema della caduta dei capelli. Tutto quello che devi fare è preparare due bustine di tè verde in una tazza d’acqua, lasciare raffreddare e, successivamente, applicarlo sui capelli. Risciacquare accuratamente i capelli dopo un’ora. Per vedere i risultati, pratica questo metodo regolarmente per una settimana o dieci giorni.

Riduci i vizi come alcool e sigarette

Se stai soffrendo di perdita di capelli, riduci l’assunzione di alcol perché bere riduce la crescita dei capelli. Quindi diminuisci o elimina l’alcool per vedere un aumento della crescita dei capelli.

Fumare sigarette riduce la quantità di sangue che circola fino al cuoio capelluto e questo provoca una riduzione della crescita dei capelli.

Attività fisica

Trova il tempo per l’attività fisica ogni giorno. Camminare, nuotare o andare in bicicletta per trenta minuti al giorno aiuta a bilanciare i livelli ormonali, riducendo i livelli di stress oltre a ridurre la caduta dei capelli.

Evita il riscaldamento e l’asciugatura costanti

Non sottoporre i capelli a procedure di riscaldamento e asciugatura frequenti e costanti. Il calore indebolisce le proteine ​​dei capelli e il riscaldamento e l’asciugatura costanti possono portare a debolezza e fragilità che causano la caduta dei capelli.

Tieni la testa libera dal sudore

Gli uomini con i capelli grassi, soffrono di forfora durante l’estate a causa della sudorazione e aumentano le possibilità di caduta dei capelli. L’uso di shampoo che contengono aloe vera può mantenere la testa fresca e prevenire la forfora.

Inoltre, gli uomini che indossano il casco sperimentano una grave perdita di capelli in estate, poiché il sudore si accumula nei pori e indebolisce le radici dei capelli causando la caduta dei capelli negli uomini. Quindi indossare una sciarpa / bandana sui capelli o un cerchietto in spugna può prevenire la caduta dei capelli.