Come riconoscere i migliori broker Forex e scegliere la piattaforma di trading ideale

Quando si decide di investire con il Forex e con gli altri prodotti normalmente disponibili per chi opera con il trading online, la prima cosa da fare è quella di individuare un broker ideale, affidabile e conosciuto.

I migliori Broker Forex devono infatti corrispondere ad alcuni requisiti ben precisi e, soprattutto per i principianti, la scelta non è così semplice e immediata. Infatti, non è raro imbattersi in piattaforme non autorizzate che allettano gli utenti promettendo guadagni enormi in breve tempo. Si raccomanda di diffidare immediatamente da questo tipo di piattaforme di trading, poiché spesso nascondono truffe e imbrogli che possono anche causare la perdita del proprio capitale.

Infatti, è bene partire con l’idea che con il Forex e con gli altri prodotti disponibili sulle piattaforme di trading online, si può arrivare certo ad ottenere un utile, ma non è per niente facile né veloce, e tanto meno è possibile guadagnare cifre enormi entro periodi brevi.

Il trading online è un’attività complicata, che richiede studio e attenzione e che comporta un certo livello di rischio. Per tale ragione, è importante evitare direttamente qualsiasi broker che prometta assurdità di questo tipo.

Come riconoscere un broker Forex affidabile

Prima di tutto, i migliori broker sono controllati dalla Consob e dagli altri enti italiani e internazionali e risultano regolarmente autorizzati e riconosciuti. Questa è già da considerarsi una tutela nei confronti degli utenti di una piattaforma.

I broker dotati di licenza e sottoposti a vigilanza e controllo sono quindi garantiti per l’affidabilità e la serietà. Un altro elemento utile per distinguere un broker di qualità è l’assenza di commissioni. Una piattaforma di trading seria non applica alcuna commissione, in quanto ricava il proprio utile dagli spread.

Ovviamente, un’ottima piattaforma di trading deve essere intuitiva e facilmente accessibile, anche per chi non avesse una particolare dimestichezza con gli strumenti digitali. Piattaforme note come eToro e ForexTB sono molto semplici e mettono a disposizione dei propri utenti un servizio di assistenza efficiente e disponibile, che interviene per risolvere dubbi, incertezze e problemi tecnici.

Verificare la presenza del conto Demo

Il conto Demo è una sorta di capitale virtuale che viene messo a disposizione degli utenti di una piattaforma di trading per testare le funzioni e per elaborare la propria strategia. L’uso del conto Demo evita agli utenti di una piattaforma di trading il rischio di intaccare il proprio capitale a causa di operazioni sbagliate, e può essere molto utile sia ai principianti, sia agli esperti che desiderino comunque prendere confidenza con un nuovo broker.

Un altro elemento da considerare è la possibilità di accedere a strumenti e risorse per la formazione e l’apprendimento delle strategie di investimento. Le piattaforme di trading più serie e affidabili mettono a disposizione dei propri utenti diversi metodi per ampliare le conoscenze oppure, nel caso di neofiti, per muovere i primi passi in sicurezza in questo ambiente.

Video corsi, webinar, e-book,dispense, possibilità di studiare le strategie degli esperti: i metodi utilizzati sono diversi e offrono ottimi risultati.