Come riconoscere un casinò AAMS autorizzato da ADM

Con la legalizzazione del gioco d’azzardo in Italia è diventato indispensabile regolare il settore, introducendo una serie di normative volte a proteggere gli utenti. Ovviamente ha contribuito la forte crescita del gioco online, per questo motivo lo Stato rilascia apposite concessioni e si occupa di monitorare le società autorizzate tramite ADM. Ecco come riconoscere un casinò AAMS certificato.

Come verificare la licenza AAMS del casinò online?

La prima cosa da fare, quando si cerca un casinò legale e sicuro, è il controllo della licenza AAMS. Si tratta di una concessione rilasciata da ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo la verifica dei requisiti indicati dalle normative di legge da parte dell’operatore. Sincerarsi del marchio ufficiale non basta, infatti è fondamentale assicurarsi dell’abilitazione.

Per capire se un casinò AAMS è realmente autorizzato bisogna andare sul sito web di ADM, cliccare sulla voce Monopoli nel menu principale, selezionare l’opzione Giochi, quindi è necessario scorrere la pagina e scegliere la voce “Concessionari autorizzati al gioco a distanza”, situata sotto la dicitura “Gioco a distanza”.

In questa sezione del portale sono riportate tutte le società accreditate, inoltre per ogni concessionario viene proposto il numero della licenza, il nome dell’azienda, il canale attraverso il quale è abilito a svolgere l’attività, compresi gli indirizzi web di tutte le piattaforme registrate. In questo modo è veramente semplice verificare le certificazioni di un casinò AAMS.

Quali altre informazioni si possono trovare sui casinò online?

Sul portale ufficiale dell’Agenzia della Dogane e dei Monopoli sono disponibili molte altre informazioni utili, non solo il numero della licenza AAMS e la società che gestisce il casinò online. Ad esempio si possono trovare le indicazioni sulle probabilità di vincita, con tutte le quote che le piattaforme devono garantire per essere a norma.

In particolare le normative indicano una percentuale di almeno il 90%, per quanto riguarda i giochi di carte multigiocatore, quelli con sfide contro il banco e nei giochi di sorte a quota fissa. Allo stesso modo è presente un’informativa completa sulla funzione di autoesclusione, un’opzione che i casinò AAMS forniscono per consentire agli utenti di autosospendersi dal sito web.

Il blocco all’accesso può avvenire in modo indeterminato, oppure per periodi di 30, 60 o 90 giorni, durante i quali l’utente può comunque accedere al conto di gioco e ritirare le somme depositate. Tuttavia, fino al termine dell’autoesclusione, è impossibile aprire conti presso altri casinò online, effettuare scommesse o giocare a qualsiasi tipo di attività proposta dall’operatore.

Sempre sul sito di ADM sono disponibili le regole di ogni gioco autorizzato in Italia, come il bingo di sala e quello a distanza, le lotterie, i giochi con le carte, le scommesse sull’ippica, il betting sugli eventi sportivi e qualsiasi altra attività di gambling legale. Oltre alla spiegazione del gioco sono riportate le normative, con tantissime informazioni interessanti sia per i clienti dei casinò online che per i concessionari.

Come giocare in maniera responsabile

Per giocare in modo sicuro è fondamentale rivolgersi ai casinò AAMS, tuttavia bisogna anche imparare a gestirsi e capire come giocare in maniera responsabile, utilizzando tutti gli strumenti proposti dalle piattaforme certificate. Ad esempio è importante configurare sempre dei limiti ai soldi da spendere, per mantenere sotto controllo il budget destinato al gambling o alle scommesse.

I casinò autorizzati prevedono delle apposite procedure, con le quali ad esempio è necessario indicare una soglia mensile al momento dell’iscrizione. Dopodiché è necessario essere in grado di autolimitarsi, fare delle pause frequenti e decidere sempre quanto puntare prima di iniziare qualsiasi tipo di gioco online.

In caso di problemi è indispensabile smettere subito di giocare, mentre nei casi più gravi esistono delle associazioni specializzate in grado di fornire tutto il supporto necessario in queste situazioni. Le licenze AAMS garantiscono un ambiente protetto e sicuro, nel pieno rispetto delle regole previste dall’ordinamento italiano, tuttavia è essenziale evitare gli eccessi e ricordarsi sempre che il gioco è solo un passatempo con il quale divertirsi