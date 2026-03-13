Come risparmiare sui propri viaggi

Viaggiare è bellissimo, e sono tante le persone che ogni anno cercano di organizzare le loro vacanze il prima possibile, tanta è l’attesa per il loro prossimo viaggio. Ovviamente ogni vacanza ha il suo costo, che a volte potrebbe raggiungere cifre tutt’altro che basse. Eppure ci sono tante soluzioni che si possono mettere in pratica se l’obiettivo è quello di risparmiare il più possibile (magari mettendo da parte abbastanza soldi per prenotare subito un’altra vacanza).

Se siete alla ricerca di consigli per spendere meno per i vostri viaggi questo articolo è ciò che fa per voi. Continuate a leggere per saperne di più e scoprire tutti i nostri suggerimenti.

Alloggiare in un appartamento

Se desiderate risparmiare vi consigliamo di prendere in considerazione di affittare un appartamento al posto di un tradizionale hotel. Gli hotel, così come i villaggi turistici, tendono a proporre tariffe più alte, ma che corrispondono a una serie di servizi che ovviamente migliorano l’esperienza, come la possibilità di avere inclusa la colazione, o addirittura una pensione completa.

Se siete disposti a rinunciare ai comfort di un hotel o di un villaggio potreste quindi optare per un appartamento, con la consapevolezza di dover occuparvi dei pasti e di molto altro.

Prenotare in anticipo

Una delle soluzioni più efficaci per risparmiare sui propri viaggi è quello di prenotare le vacanze in anticipo. Se vi riducete a prenotare uno o due mesi prima probabilmente vi ritroverete a dover scendere a patti con le opzioni meno economiche, visto che quelle meno esose probabilmente saranno già state prese da altri.

Per questo, se avete la possibilità di gestire le vostre ferie con largo anticipo, vi consigliamo di pianificare i vostri viaggi diversi mesi prima, quando la maggior parte degli hotel e dei villaggi turistici è ancora libera, così come i voli aerei (nel caso in cui ne abbiate bisogno).

Viaggiare fuori stagione

Molti italiani hanno diverse settimane di ferie solamente ad agosto, quando le aziende fermano del tutto (o quasi del tutto) la loro attività. Per questo in agosto i prezzi degli hotel si alzano, così come quelli dei voli. Se invece potete scegliere voi quando andare in vacanza, senza essere obbligati a farlo ad agosto, vi consigliamo di optare per le vacanze fuori stagione. Ci sono molte località che a giugno e a settembre possono rivelarsi molto interessanti, sia per il clima mite, sia perché le attività legate al settore turistico sono tutte aperte. Potreste pensare di trascorrere una o due settimane di mare in Sicilia, ad esempio, dove a settembre le temperature rimangono molto alte, ma con tariffe più basse sia per le camere d’albergo che per gli appartamenti.

Scegliere mete meno di tendenza

Infine potete risparmiare molto scegliendo mete che non siano di tendenza, ma che possano comunque offrire tutto ciò che state cercando per la vostra vacanza. Ci sono località che sono molto richieste perché rappresentano per certi versi uno status symbol, e ciò ha portato le attività del luogo ad alzare le tariffe. Scegliendo località ugualmente belle, ma meno note, potrete sicuramente trovare prezzi più convenienti.