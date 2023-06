Come sarebbe il nuovo Napoli con l’addio di Osimhen? Sei nuovi acquisti da oltre 180 milioni di euro

L’addio di Victor Osimhen al Napoli ci sarà solo di fronte ad una proposta economica importante compresa tra i 170 e 190 milioni di euro. Si tratterebbe della cifra più alta di sempre incassata dalla proprietà azzurra, la quale avrebbe così l’opportunità di costruire una squadra importante con il ricavato derivanti dalle cessioni.

Ma, come potrebbe essere il nuovo Napoli senza Osimhen ma con 180 milioni di euro da poter investire sul mercato? Inoltre, ne arriverebbero altri 60/70 dall’addio di Kim, il quale sembra ormai destinato alla partenza con pagamento della clausola rescissoria da parte del Bayern Monaco.

Il primo acquisto potrebbe essere Pierluigi Gollini, il quale potrebbe essere acquistato alle cifre richieste dall’Atalanta, ovvero 8 milioni di euro. Il Napoli, poi, avrebbe la possibilità di acquistare Giorgio Scalvini dall’Atalanta valutato circa 30 milioni di euro e due centrocampisti di livello, Gabri Veiga e Teun Koopmeiners, per i quali sarà necessario investire almeno 80 milioni di euro. Poi, sarà il turno degli attaccanti, con David che rappresenta il nome principale per prendere il posto di Osimhen. Infine, un sostituto di Lozano, con quest’ultimo destinato all’addio. In questo caso diversi sono i nomi, da Kubo a Yeremi Pino passando per Zhegrova e Berardi. In ogni caso sarà necessario un investimento da 20 milioni di euro.

Il Napoli del post Osimhen potrebbe quindi essere questo: Meret, Scalvini, Rrahmani, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Gabri Veiga, Yeremi Pino, Kvara, David.