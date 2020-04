Come scegliere gli orecchini in base alla forma del viso

Sceglie il giusto paio di orecchini non è affatto un compito semplice come si possa pensare. In realtà il modello perfetto dipende principalmente dalla forma del viso. Scopri qual è quello più indicato a te.

Hai mai avuto difficoltà a trovare il giusto paio di orecchini non solo per abbinare il tuo outfit ma anche per migliorare l’aspetto del tuo viso? Beh, molte donne hanno la stessa identica difficoltà.

Questo articolo vuole essere una breve guida alla scelta del paio di orecchini perfetto in base alla forma del tuo viso: questo sistema è l’unico che funziona e con il quale la tua decisione risulterà sempre azzeccata.

Gli orecchini sono un accessorio ideale per migliorare la bellezza naturale del tuo volto. Tuttavia, un piccolo gioiello, essendo vicino al viso è in grado di accentuare la struttura della faccia, può farla apparire più affusolata e ovale, scolpita e snella.

L’orecchino perfetto a seconda del tipo di viso: le sei categorie da considerare

Innanzitutto, cominciamo col dire che esistono sei forme particolari di faccia: tonda, ovale, squadrata, a cuore, a diamante e allungata.

Faccia tonda

Caratteristiche:

Il tuo viso non è lungo, anzi tutt’altro, risulta un po’ schiacciato

Il tuo viso è più largo agli zigomi

Hai una linea del mento rotonda

Gli orecchini adatti a te devono essere pendenti o ben affusolati, così che aiutino ad allungare il viso e a equilibrarlo. Gli orecchini a lampadario si adattano bene anche a questo viso, poiché lo rendono più snello.

Faccia ovale

Caratteristiche:

La fronte può essere leggermente più larga del mento

Hai una mascella ben arrotondata

Le donne che hanno una faccia ovale sono le più fortunate. La faccia ovale è molto adattabile a quasi tutti i tipi di orecchini.

Questo perché gli orecchini lunghi o a goccia bilanciano i contorni; mentre perle, borchie o orecchini arrotondati accentuano e allargano la struttura del viso. Quindi puoi fare quello che desideri e creare un guardaroba di gioielli versatile.

Faccia squadrata

Caratteristiche:

La larghezza della fronte e della mascella sono notevolmente simili

Il mento è quadrato o piatto

La fronte è dritta lungo l’attaccatura dei capelli

Gli orecchini adatti al tuo tipo di viso sono quelli a cerchio, orecchini pendenti e orecchini arrotondati, perché ti aiutano a bilanciare gli angoli del tuo viso. Evita di indossare orecchini quadrati perché aggiungono più larghezza al tuo viso.

Faccia a cuore

Caratteristiche:

La fronte è più larga della larghezza della mascella

Hai un mento più appuntito

La mascella si assottiglia fino al mento

Indossa orecchini pendenti più arrotondati nella parte inferiore. Questo aiuta a ridurre gli angoli attorno al mento e lo rende più arrotondato. Orecchini a lampadario e orecchini a goccia funzionano bene anche per questa forma aiuta ad ammorbidire la parte inferiore del volto.

Evita di indossare orecchini pendenti sottili perché questo focalizzerebbe l’attenzione sul mento.

Faccia a diamante

Caratteristiche:

Lo zigomo è più largo della fronte

Lo zigomo è più largo del mento

Tutti i tipi di orecchini a bottone funzionano molto bene per questa forma del viso.

Inoltre, gli orecchini lunghi che si fermano appena sopra il mento aggiungono più fascino e ricercatezza alla tua bellezza naturale.

Faccia allungata

Proprio come si può presupporre, questo tipo di viso è stretto ma lungo.

Indossa orecchini pendenti che sono ben arrotondati nella parte inferiore. Gli orecchini che aggiungono più rotondità e curve al tuo viso sono i migliori per questa forma del viso.

Inoltre, tutti i tipi di borchie sembrano eleganti su questa faccia.

Evita di indossare orecchini sottili e super lunghi poiché sottolineano ulteriormente la lunghezza del viso.

