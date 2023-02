Come scegliere i vasi per la coltivazione idroponica

Le coltivazioni idroponiche, dopo essere diventate famose per raccolti su larga scala – in Israele in particolare hanno rivoluzionato la gestione del consumo di suolo – si sono diffuse ovunque e, oggi come oggi, vengono scelte anche da chi vuole mettere in primo piano la sostenibilità tra le mura di casa. Quando ci si approccia a questo metodo, altrimenti noto come coltivazione fuori suolo, bisogna considerare diversi aspetti tecnici.

Uno di questi è la scelta dei vasi. Come trovare i migliori? Scopriamo assieme qualche consiglio in merito.

Vasi per idroponica: tessuto vs plastica

Quando si parla della scelta dei vasi per la coltivazione idroponica, ci si trova davanti a due alternative. La prima è costituita dai vasi in tessuto, la seconda da vasi in plastica. In gergo tecnico, i primi sono conosciuti come Smart Pot, mentre i secondi come Net Pot. Ciascuna opzione ha i suoi vantaggi e i suoi contro.

Nel primo caso, si ha a che fare con una tipologia di vaso che, grazie alla porosità del tessuto, permette un ingresso agevole delle sostanze nutritive. Inoltre, esattamente come i capi di abbigliamento, i vasi in tessuto possono essere lavati e riutilizzati. Questa procedura si può ripetere anche per diversi anni. Non è affatto casuale che questi vasi vengano scelti da chi opta per l’idroponica non per questioni di spazio – la suddetta tecnica viene scelta spesso da chi non ha a disposizione un balcone o un terrazzo di dimensioni importanti – ma per sensibilità ambientale.

Se si può trovare un contro nell’utilizzo dei vasi in tessuto per coltivare con tecnica idroponica, questo è legato proprio alla questione del lavaggio, che deve essere gestita tenendo conto di precisi step. Tra questi rientra il fatto di utilizzare l’aspirapolvere per eliminare i detriti presenti all’interno del vaso stesso.

A questo punto, sarà pronto per essere messo in lavatrice. Attenzione: non si può lavare con qualsiasi tipologia di detersivo. Basta chiedere infatti a un coltivatore esperto per accorgersi che, se possibile, è il caso di utilizzare un detergente a carattere ossidante.

Tornando un attimo ai vantaggi, un doveroso cenno deve essere dedicato alla presenza della maniglie, che rendono oggettivamente molto comodo lo spostamento dei vasi stessi.

Cosa dire, invece, di quelli in plastica? I Net Pot, come dice il nome stesso, hanno una struttura a rete. Sono quindi dotati di fori per permettere alle radici delle piante di passare e di proliferare come la natura prevede. Questa peculiarità è il loro principale vantaggio.

Per quanto riguarda il materiale – che essendo plastica è oggettivamente meno sostenibile del tessuto – è il caso di citare la robustezza. I vasi Net Pot sono realizzati in modo da consentire l’impiego per diversi anni. Il motivo per cui sono così resistenti è legato alla necessità di sopportare la pressione delle radici che passano per i fori.

Un consiglio che, a prescindere dalle proprie abitudini, è bene seguire riguarda il riferimento per l’acquisto. L’optimum prevede il fatto di rivolgersi solo a e-commerce specializzati – uno dei più famosi è https://www.idroponica.it/ – che garantiscono non solo un’alta qualità dei prodotti, ma anche un ottimo customer care a cui rivolgersi in caso di dubbi.

Proseguendo con l’elenco dei loro aspetti positivi, troviamo la capacità di adattarsi a diversi sistemi di coltivazione idroponica, da quello con irrigazione a goccia fino ai sistemi DWC ed NFT.

Apprezzati sia dai growers esperti, sia da quelli che, invece, muovono i primi passi nell’affascinante universo dell’idroponica.

Come è chiaro, sono diversi gli aspetti da considerare quando ci si trova a scegliere i vasi per coltivare con tecnica idroponica. Per trovare quello più adatto alle proprie esigenze, bisogna mettere sul piatto della bilancia diversi aspetti, dalla forza fisica – ricordiamo a tal proposito la presenza delle maniglie nei vasi in tessuto – fino al rapporto che si ha con il concetto di sostenibilità.