Come scegliere le apparecchiature estetiche professionali: meglio acquistarle o noleggiarle?

La scelta delle apparecchiature estetiche professionali è molto importante per riuscire a distinguersi, per poter essere competitivi sul mercato e fornire alla clientela dei servizi di altissima qualità.

Sul mercato oggi si possono trovare tantissime attrezzature dedicate al mondo estetico, da quelle per trattamenti destinati all’epilazione laser, estetici, massaggi, cura della pelle e del corpo, anticellulite e così via.

Tutti questi macchinari, che spesso sono anche molto costosi, richiedono un investimento oneroso oltre che le giuste capacità e conoscenze per utilizzarle.

Allora cosa fare per riuscire a dotare il proprio centro estetico dei migliori macchinari? Meglio acquistarli o noleggiarli? Lo scopriamo insieme in questa guida.

Noleggiare o acquistare le apparecchiature estetiche professionali?

Abbiamo sottolineato come sia importante per i centri estetici avere a disposizione delle apparecchiature professionali di altissima qualità.

Il problema è che i macchinari spesso sono molto costosi e non è possibile investire tanto denaro tutto in una volta per riuscire a fornire i giusti servizi estetici ai clienti. Ecco perché in genere la soluzione migliore è ricorrere al noleggio.

La forma di noleggio delle apparecchiature estetiche professionali è una formula che permette di accedere a queste senza intaccare le proprie disponibilità e portando in deduzione anche il canone necessario al noleggio.

A differenza dell’acquisto, si ottiene con il noleggio un supporto costante da parte dell’azienda e si possono avere in poco tempo le attrezzature all’interno del centro, senza alcuna difficoltà.

L’acquisto diretto è il modo più rapido anche per assicurare al centro tutte quelle apparecchiature che possano darti la possibilità di proporre ai clienti subito dei servizi remunerativi, che ti aiuteranno a guadagnare di più e fidelizzare la clientela.

Non solo, quando si acquistano semplicemente delle attrezzature estetiche non si ha alcuna formazione sul loro utilizzo. E sicuramente saprai bene come sia rilevante saper utilizzare appieno le potenzialità di un macchinario.

Con il noleggio, invece, è possibile scegliere di ottenere anche la formazione nell’uso dei macchinari. Ad esempio, l’azienda Beauty Gold Group, oltre a fornire il noleggio dell’apparecchiatura permette l’accesso al Beauty Gold Group Training.

Questo percorso di formazione offerto dall’Infinity Academy permette di comprendere appieno come si usano le apparecchiature Beauty Gold Group, in modo completamente gratuito.

Quali sono le apparecchiature estetiche che non possono mancare in salone

Ma quali sono le migliori apparecchiature estetiche che non possono assolutamente mancare all’interno di un salone di bellezza e benessere? La scelta deve virare su quelle che permettono di fornire alla clientela trattamenti all’avanguardia e molto richiesti, che possano aiutarti a monetizzare il prima possibile.

Tra le apparecchiature migliori ci sono:

Epilatore laser al diodo: oggi il settore dell’epilazione è in fortissima crescita. L’epilazione completa è richiesta da uomini e donne che desiderano eliminare la peluria da qualunque zona del corpo. Con il giusto macchinario è possibile andare a eliminare i peli, anche quelli rasati, in base al fototipo e alla colorazione del pelo, si darà ai clienti la possibilità di ottenere un’epilazione permanente in uno specifico numero di sedute.

oggi il settore dell’epilazione è in fortissima crescita. L’epilazione completa è richiesta da uomini e donne che desiderano eliminare la peluria da qualunque zona del corpo. Con il giusto macchinario è possibile andare a eliminare i peli, anche quelli rasati, in base al fototipo e alla colorazione del pelo, si darà ai clienti la possibilità di ottenere un’epilazione permanente in uno specifico numero di sedute. Onde d’urto per trattamenti anticellulite: un altro macchinario che non può mancare assolutamente è quello dedicato alle onde d’urto che sono in grado di agire in modo corretto sugli inestetismi provocati dalla cellulite, andando man mano ad eliminare l’effetto buccia d’arancia nelle zone critiche come, ad esempio, le cosce e i fianchi.

un altro macchinario che non può mancare assolutamente è quello dedicato alle onde d’urto che sono in grado di agire in modo corretto sugli inestetismi provocati dalla cellulite, andando man mano ad eliminare l’effetto buccia d’arancia nelle zone critiche come, ad esempio, le cosce e i fianchi. Ossigenoterapia: un trattamento innovativo e sempre più richiesto è quello dell’ossigenoterapia. Questo macchinario è studiato per riuscire a veicolare nella profondità della pelle i principi attivi, potenziando gli effetti del trattamento in base alle esigenze del proprio cliente. L’ossigeno aiuta a supportare la produzione di collagene e accelera i processi di riparazione della pelle, rendendola più elastica e luminosa.

Queste sono alcune delle apparecchiature che meglio si prestano all’ampliamento dei servizi estetici che si possono offrire nel proprio centro, diventando così un vero punto di riferimento per una clientela esclusiva e che ricerca servizi di alta qualità.