Come scegliere le crocchette perfette per il nostro cucciolo?

Scegliere le crocchette perfette per il nostro cucciolo è un vero e proprio obbligo, per la sua salute e per la sua felicità, ma di certo non è un compito facile. Con così tante opzioni disponibili, può essere difficile capire quale sia la migliore per il nostro amico peloso. Oggi, dunque, vedremo insieme alcuni suggerimenti utili per scegliere le crocchette ideali per il nostro cane.

Età, taglia e attività fisica

La taglia, l’età e il livello di attività fisica del cane sono 3 fattori fondamentali da considerare, quando si scelgono i croccantini. I cuccioli richiedono alimenti con più calorie e proteine rispetto ai cani adulti, e si tratta di un aspetto fondamentale per sostenere la loro crescita e il loro sviluppo. I cani anziani possono aver bisogno di una formula diversa, rispetto a quelli più giovani, a causa delle differenze in termini di esigenze nutrizionali. Inoltre, i cani attivi hanno bisogno di più calorie e carboidrati nella loro dieta, per sostenere il consumo energetico.

Scegliere una fonte di proteine di qualità e digeribile

I cani hanno difficoltà nel digerire alcune proteine, come la soia o i cereali, quindi bisogna evitare gli alimenti contenenti questi ingredienti. Si consiglia invece di optare per proteine di alta qualità come il pesce. Su negozi come FarmaOra, dove si trovano molti prodotti per la cura e il benessere di persone e animali, si possono ad esempio reperire delle ottime crocchette online per cani, monoproteiche e con il pesce. Altre soluzioni consigliate sono il pollo e il manzo, facilmente digeribili dai cani, e in grado di fornire loro tutti gli aminoacidi essenziali di cui hanno bisogno per la crescita e lo sviluppo. Infine, ecco altre opzioni come il fegato.

Leggere attentamente l’etichetta

Le crocchette per cani migliori dovrebbero contenere ingredienti sicuri e facilmente riconoscibili, oltre alle vitamine e ai minerali essenziali per la salute del quattrozampe. Bisogna evitare gli alimenti con conservanti o additivi artificiali, che possono essere dannosi per il pet. Serve anche verificare se l’alimento è specificatamente progettato per i cuccioli o per gli adulti, o se può essere utilizzato da entrambi, a seconda della quantità di cibo somministrata quotidianamente.

Cercare delle crocchette che siano gustose e gradite

Da un lato è importante prestare attenzione alle etichette e alla qualità, quando si scelgono i croccantini per cani, ma è altrettanto importante optare per del cibo che il cucciolo mangi ben volentieri. Dopo tutto, gli esseri umani non sono gli unici che amano godersi la buona cucina, perché gli alimenti devono essere anche una fonte di piacere e di gioia. Ovviamente il cane non potrà rispondere, quindi è bene procedere con dei test, per vedere qual è la marca che gli piace di più, e su FarmaOra si possono trovare molte alternative da provare.

Naturalmente, resta chiara la regola principale: al di là del gusto, conta soprattutto la qualità degli ingredienti e aspetti come la sicurezza. Seguendo questi consigli, ognuno di noi potrà trovare la soluzione perfetta per il proprio pet.