Come scegliere le migliori casse per PC?

Le casse per PC sono un elemento spesso sottovalutato. Le persone si preoccupano della grandezza del monitor, della memoria, della velocità del processore, ma cosa diciamo dell’impianto audio? È sempre l’ultimo a venire preso in considerazione e, spesso, la cosa si risolve nell’acquisto delle casse sbagliate. Colpa anche di un’offerta sul mercato che ormai è diventata particolarmente vasta e variegata, cosa che non aiuta di certo a scegliere a colpo sicuro.

Ma allora, come scegliere le casse giuste per il nostro computer? Lo scopriremo in questo articolo, mettendo a confronto i vari modelli e le relative performance. Vi spiegheremo cosa va bene per determinate esigenze e cosa per altre. E alla fine sarete in grado di scegliere da soli. Cominciamo!

Capire a cosa dare la priorità

La prima cosa da fare, quando si vogliono aggiungere delle casse al computer, è capire su quale aspetto puntare maggiormente. Ad esempio: avete semplicemente bisogno di un po’ di volume, indipendentemente dalla qualità del suono, e avete poco spazio? Il computer è al centro del vostro sistema di intrattenimento domestico? Lavorate con la musica, o avete un sistema di domotica con assistente vocale?

Sono tutte domande che vi orienteranno verso semplici e piccole casse con il filo, o verso casse bluetooth da installare in tutto il salotto o in diverse aree della casa. O ancora, verso casse più costose ma che svolgano anche una funzione di complemento d’arredo, o casse meno belle ma molto focalizzate sulla qualità del suono. Insomma, chiedervi cosa vi serve davvero vi permetterà di portare a casa le migliori casse per PC, su misura per le vostre esigenze, ed essere davvero soddisfatti dell’acquisto.

Bluetooth e telecomando

Andiamo ora ad approfondire le varie caratteristiche delle casse per pc, valutandole in base ai vostri gusti e alle vostre necessità. Cominciamo con le casse bluetooth: indubbiamente un modello molto comodo, che può essere posizionato in diversi punti della casa e può collegarsi anche allo smartphone. Utilissime se non si ha molto spazio sulla scrivania, sono però consigliate a chi è disposto a investire un certo budget.

Possiamo dire più o meno la stessa cosa per quanto riguarda le casse con il telecomando. Non solo c’è chi preferisce avere il controllo delle casse da remoto, ma ci sono anche diversi modelli di telecomandi, con il solo volume o con la possibilità di controllare aspetti come i bassi. Il consiglio è quello di essere onesti con voi stessi: se desiderate il telecomando solo perché siete troppo pigri per alzarvi e accendere le casse, e non siete degli esperti del suono, limitatevi a un modello più semplice.

Quanto conta la qualità del suono?

La qualità del suono avrà un ruolo decisivo nella scelta delle casse, e non solo perché, se non siete realmente interessati a questo aspetto, dovreste evitare di investire una grossa cifra in un sistema professionale. Ma anche perchè maggior parte delle persone, influenzate dalla musica pop, da molta importanza ai bassi. A seconda dei gusti, e anche del budget, questo quindi potrà incidere notevolmente sulla scelta.

In fatto di qualità del suono si distinguono tre tipi di sistemi. I sistemi 2.0 presentano due casse e nessun subwoofer, lo strumento che esalta appunto i bassi. Due casse e un subwoofer caratterizzano invece i sistemi 2.1, mentre scegliendo un sistema 5.1 si avranno ben cinque casse e un subwoofer. Tutto dipende da quanto sia importante per voi la qualità del suono, come abbiamo detto. Se però non siete dei professionisti, ma vi interessa semplicemente dotarvi di un buon sistema, il 2.1 è decisamente quel che fa per voi. Migliorerete la qualità del suono del pc occupando relativamente poco spazio.

Qualche consiglio finale

Come abbiamo detto all’inizio di questo articolo, per scegliere le migliori casse per PC è importante capire di cosa si ha davvero bisogno. Sotto questo punto di vista, anche se un’ampia scelta di modelli può spaventare, è una cosa positiva che il mercato proponga una varietà così vasta. Tutti possono infatti trovare le casse giuste, dal gamer alle prime armi fino al professionista. Chi è pigro e vuole controllare le casse dal divano, chi vuole interagire anche con lo smartphone e l’assistente vocale, chi vuole un sistema che arredi il salotto: per tutti c’è una cassa perfetta!