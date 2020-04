Come scegliere un buon orologio per allenarsi a casa in tempo di coronavirus

A causa del COVID-19 il nostro Paese è ‘rinchiuso’ in casa o se preferite è in lockdown, per evitare ulteriori contagi e vittime. Purtroppo, altre soluzioni valide per cercare di arginare questo virus, al momento non sono esistono. Quindi, quello che il Governo ci chiede è di restare in casa, fino a quando non sarà possibile convivere con il virus stesso. Non è un momento facile, specialmente per chi era abituato a trascorrere le giornate fuori: tra lavoro, palestre, running, ecc.

Ma è proprio in questi momenti così difficili che bisogna provare a cercare il positivo anche dal negativo, solo così è possibile affrontare il nemico. Le aziende quindi hanno previsto lo smart working da casa per i propri dipendenti, in modo da non fermare totalmente quelli che sono i processi aziendali. E anche il mondo del fitness è riuscito a reinventarsi: ovvero, i professionisti del settore e gli amanti dell’attività fisica.

Lo sport non va in vacanza e anche da casa è possibile allenarsi, ovviamente chi ha il giardino è più agevolato di chi si allena in un classico appartamento. E scegliere un buon orologio fitness può fare davvero la differenza.

C’è chi si aiuta con le confezioni dell’acqua legandole al manico di una scopa, chi decide di fare i gradoni in giardino, chi utilizza attrezzi da bodybuilding, ecc.

Insomma, come avete letto, le soluzioni non mancano di certo…basta solo un po’ d’inventiva.

La maggior parte degli sportivi detiene già un orologio fitness e quindi chi vorrebbe cominciare ora potrebbe domandarsi: “Visto che non posso uscire da casa (se non per acquistare beni di prima necessità), come faccio ad acquistare un orologio fitness?”

La risposta è abbastanza scontata, basta effettuare l’ordine su uno dei tanti marketplace presenti in rete, oppure acquistarlo dall’e-commerce dei grandi marchi.

Bene, allora entriamo nel focus dell’articolo guidandovi all’acquisto di un buon orologio fitness, che vi consenta di allenarvi correttamente da casa. Come ben sapete la tecnologia è in continua evoluzione e quindi i modelli in commercio sono veramente tanti. Tante sono anche le aziende cinesi che ormai da anni, a prezzi bassissimi, offrono la possibilità di acquistare un orologio fitness.

Prenderemo quindi in considerazioni le funzionalità principali che non devono mancare e che fanno al caso vostro.



Funzionalità fitness:

Contapassi: questa è sicuramente una delle funzionalità più utilizzate da tutti e come è facile intuire dal nome, una volta impostata tiene traccia di tutti i passi compiuti durante una giornata. Proprio in questo momento, potete offrirvi volontari per andare al supermercato a fare la spesa, in modo da tenere le gambe in moto. Questa funzionalità consente di tenere sott’occhio sia la distanza percorsa sia il numero totale dei passi relativo ad un arco temporale stabilito.

È utile sia in casa che fuori…e se disponete di un giardino i passi saranno maggiori, quindi ancora meglio!

Cardiofrequenzimetro: altra funzionalità molto diffusa e utile in ogni momento della giornata, permette di monitorare la frequenza dei battiti cardiaci. Sono in commercio addirittura modelli che permettono di monitorare i battiti cardiaci h24, in modo da avvisarvi nel caso in cui ci fossero dei valori oltre la norma.

Monitoraggio del sonno: ebbene sì, anche la qualità del sonno è fondamentale per il nostro benessere psicofisico. E la maggior parte degli orologi fitness riesce anche a monitorala, indicandovi come avete riposato durante le diverse fasce orarie.