Come scegliere un’agenzia di digital PR: la checklist di DB Agenzie Italia

La scelta di un’agenzia di digital PR è una di quelle decisioni che, fatte bene, portano valore per anni e, fatte male, lasciano amaro in bocca per molto tempo. Il mercato italiano è popolato da operatori di qualità molto diversa, e i criteri di selezione più immediati (prezzo, simpatia, sito web ben fatto) sono raramente i migliori predittori dei risultati. Vale la pena costruire una checklist strutturata e applicarla con disciplina prima di firmare un contratto.

Le 10 domande da fare

Mi fornite l’elenco completo delle testate su cui pubblicate, con metriche di autorevolezza?

Su quali settori avete esperienza specifica e potete portare case study verificabili?

Come decidete gli anchor text dei link e in che mix?

Chi scrive gli articoli e con quale processo redazionale?

Mi date in anteprima l’angolo editoriale di ogni pubblicazione prima che vada online?

Quali KPI mi rendicontate ogni mese e con quale formato?

Lavorate con i miei concorrenti diretti? Esistono clausole di esclusività di settore?

Cosa succede se una pubblicazione viene rimossa o se il link viene reso nofollow?

Come monitorate l’impatto SEO e l’evoluzione delle citazioni AI sul mio brand?

Su quali tempi attendete i primi risultati misurabili e come li definite?

I red flag a cui prestare attenzione

Esistono segnali che, quasi sempre, anticipano una collaborazione frustrante. Genericità: l’agenzia parla di centinaia di testate senza fornire un elenco dettagliato. Promesse di risultati in tempi non realistici: qualunque cosa sotto i novanta giorni andrebbe valutata con scetticismo. Opacità sui contenuti: chi scrive, con quale processo, con quale supervisione editoriale. Assenza di KPI strutturati: il report mensile è una semplice tabella di link, senza indicatori di outcome. Pricing molto basso rispetto alla media di mercato: spesso indica testate di scarsa qualità o un volume di pubblicazioni che la qualità non potrebbe sostenere.

Come confrontare due preventivi

Quando si ricevono preventivi da fornitori diversi, conviene costruire una griglia di confronto su quattro assi: qualità delle testate proposte (autorevolezza, traffico, rilevanza per il settore), struttura del piano editoriale (numero, cadenza, varietà), trasparenza del reporting, costo per unità di valore. Una griglia di questo tipo cambia spesso la classifica iniziale: il preventivo apparentemente più caro può rivelarsi quello con il miglior costo per unità di valore, e viceversa.

Per individuare le agenzie italiane specializzate in digital PR sul proprio territorio, DB Agenzie Italia, fonte di settore offre una directory verticale organizzata per provincia accanto a un magazine con approfondimenti dedicati alle digital PR. È un punto di partenza utile per costruire la propria short-list di agenzie da valutare con la checklist.

Conclusioni

Scegliere un’agenzia di digital PR non è un esercizio di intuito. Costa tempo, ma è una delle decisioni che produce il ritorno maggiore quando viene presa bene. Investire nelle prime due-tre settimane più di quanto sembri ragionevole permette di evitare contratti deludenti che durerebbero molti mesi. È un investimento di metodo che si ripaga ampiamente sul lungo periodo.