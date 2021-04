Come sta Michael Schumacher? Badoer: “Il suo fisico sta resistendo, non molla!”

Sulle condizioni di Michael Schumacher continua a vigere il più stretto riserbo. Solo pochi amici sono andati a fargli visita. Per Badoer l'ex campione di F1 rimane il fiero combattente di sempre che non vuole mollare

Da quel nefasto 29 dicembre 2013 sono ormai passati quasi otto anni. Un tempo lunghissimo che però non ha di fatti scalfito l’amore dei tanti tifosi di Formula 1 verso il super campione tedesco, Michael Schumacher. La vita del pilota di Benetton, Ferrari e Mercedes da quel tragico incidente di Meribel è avvolta da un aura di mistero. Solo pochi amici hanno potuto fargli visita ma tutti sono usciti dalla sua villa parlando di un uomo determinato e pronto a combattere proprio come faceva in pista con i suoi rivali.

L’ultimo a parlare delle condizioni di Michael è l’amico e con lui collaudatore in Ferrari, Luca Badoer. Il pilota ha continuato ad avere col tedesco un ottimo rapporto nonostante il passaggio del campione in Mercedes dopo la sfavillante esperienza alla guida del Cavallino.

Intervistato dal quotidiano “Libero” il pilota trevigiano ha dichiarato: “E’ un dramma che mi fa male quando ci penso. Ma per rispetto di Schumi e di tutta la sua famiglia, non ho rivelato né dirò una sola parola delle sue condizioni. Solo io, Todt e pochi intimi lo andiamo a trovare. Michael si è sempre allenato duramente ed è un bene che il suo fisico abbia resistito”.

D’altronde Badoer conosce bene la tempra di Michael. Il suo super impegno fisico è cosa nota tra le colline modenesi attorno a Maranello. Continua Badoer: “Quando provavamo nei test a Mugello e a Monza, durante la pausa, si allenava nella palestra Technogym o prendeva la bicicletta e pedalava tra le colline. Michael è Michael! E’ un combattente e spero possa rimettersi presto”.

La chiusura è tutta per i bei ricordi impressi nella memoria del veneto che con Schumacher ha trascorso forse il decennio più entusiasmante in casa Ferrari. “Con Michael e Corinna abbiamo fatto vacanze insieme a mia moglie e ai miei due figli. Noi andavamo a Ginevra, loro venivano a Montebelluna. E ricordo anche il giorno del battesimo di Brando. Schumi è il suo padrino e lo ha tenuto in braccio durante il battesimo nell’aprile 2007. Brando lo adora, è il suo idolo del passato e sogna di diventare pilota della Ferrari, da lui guidata per una vita. Ogni volta che Michael veniva, portava Mick che giocava con i miei figli”.