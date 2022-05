Come utilizzare Linkedin per trovare nuovi clienti: i nostri consigli

I social network rappresentano uno strumento davvero prezioso al giorno d’oggi per coloro che hanno un’attività o che lavorano come liberi professionisti e desiderano trovare nuovi clienti. Ce n’è però uno in particolare che non si dovrebbe mai sottovalutare ed è Linkedin: la piattaforma ancora più popolare per quanto riguarda il mondo professionale. Sono moltissime infatti le aziende che si rivolgono proprio a questo social network per trovare nuovi talenti, collaboratori, esperti in un determinato ambito. Come utilizzare però al meglio Linkedin per acquisire clienti? Ecco alcuni consigli utili.

#1 Curare il profilo professionale

La primissima cosa da fare per trovare nuovi clienti su Linkedin è curare il proprio profilo professionale, perché lo si può considerare una sorta di biglietto da visita e ha la stessa importanza del classico curriculum che si invia alle varie aziende. Si devono dunque inserire tutte le informazioni in merito alla propria attività, le esperienze pregresse, le competenze maturate e via dicendo. Il profilo è in sostanza una presentazione per il libero professionista, che lo deve curare al massimo per fare una buona impressione sin da subito.

Per riuscire a trovare con maggior facilità nuovi clienti è importante inserire nella descrizione le parole chiave collegate alla propria attività. In questo modo sarà più facile per i potenziali interessati visualizzare il profilo all’interno della piattaforma.

#2 L’importanza della Partita IVA per i freelance

È bene precisare che per trovare nuovi clienti su Linkedin fa una grande importanza anche il possesso o meno della Partita IVA. I freelance che desiderano apparire più professionali non possono sottovalutare questo aspetto, anche perché regolarizzare la propria posizione dal punto di vista fiscale diventa obbligatorio in moltissimi contesti. Aprire la partita IVA al giorno d’oggi non è però un grande problema e non comporta nemmeno un grande investimento in termini economici. Si può aderire infatti al regime forfettario, in modo da pagare solo il 5% di imposta sostitutiva per i primi 5 anni e scegliere un servizio di assistenza fiscale online come Fiscozen. Questa piattaforma è infatti la migliore alternativa al classico consulente, perché offre pacchetti comprensivi di apertura e gestione della Partita IVA a tariffe decisamente più economiche. Prima di compiere questo grande passo, però, è preferibile informarsi sull’argomento.

#3 Pubblicare contenuti ed approfondimenti interessanti

Per trovare con maggior facilità nuovi clienti su Linkedin il segreto sostanzialmente è quello di rendersi visibili all’interno della piattaforma, specialmente a quelle persone che hanno espresso un interesse nei confronti del proprio ambito professionale. Come riuscirci però? Semplice: pubblicando in modo costante contenuti ed aggiornamenti che siano interessanti e di nicchia. Così facendo, sarà molto più facile ottenere visibilità ed arrivare ai potenziali clienti.

#4 Investire in annunci a pagamento su Linkedin

Investire in annunci a pagamento su Linkedin significa spendere mediamente di più rispetto alle classiche sponsorizzate su altri social network come Facebook e Instagram. In questo caso però si tratta di un’attività da prendere in considerazione, in quanto consente di ottenere contatti utili per trovare nuovi clienti e spingere il proprio business.