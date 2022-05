Come valutare un vecchio orologio di lusso

Quante volte capita di rovistare all’interno degli armadi dei nostri nonni o dei nostri genitori e trovare un orologio? Si tratta di una situazione molto comune e nella maggior parte dei casi ci si ritrova con il dubbio sull’effettivo valore dell’accessorio. In altri casi, è possibile ereditare un vecchio orologio e non sapere se può avere un valore importante o rappresenta semplicemente un antico accessorio che mantiene esclusivamente un valore sentimentale.

Per i collezionisti e appassionati di orologi non è difficile scoprire se l’oggetto usato ha ancora un valore, se è stato prodotto da un marchio di lusso. Al contrario, molte persone non hanno competenze ed esperienze per valutare un orologio e la loro prima azione è cercare online una possibile valutazione dell’accessorio.

Ci sono marchi di orologi meno noti di altri, quindi è normale scoprire in poco tempo il prezzo del Rolex Datejust 41 rispetto alla valutazione di un marchio meno noto o di un brand non più presente sul mercato. In questo articolo potrai scoprire alcune informazioni utili che ti permetteranno di valutare un vecchio orologio di lusso in poco tempo.

Come valutare un orologio di lusso: consigli utili

Il mercato degli orologi di seconda mano è molto vasto e presenta al pubblico sia orologi di lusso ancora oggi caratterizzati da un enorme valore, sia degli orologi prodotti da marchi meno noti che mantengono il loro valore nel tempo, ma sono poco conosciuti. Ci sono marchi antichi che ancora oggi possono essere ben quotati sul mercato e qui di seguito scopriamo come è possibile determinare il loro valore.

In primo luogo è fondamentale identificare l’orologio, cercando di scoprire il nome del produttore e tutte le informazioni possibili, come la collezione, il modello, l’anno di produzione, le dimensioni dell’oggetto e alcune caratteristiche che in fase di valutazione possono fare davvero la differenza (incisioni, limited edition, pezzi rari e così via).

Alcuni siti professionali permettono di cercare direttamente sul sito le informazioni, inserendo una serie di combinazione di parole che riguardano l’oggetto. In questo modo è possibile scoprire in breve tempo tutte le informazioni utili.

Un altro aspetto da considerare è la condizione dell’orologio, che rappresenta per gli esperti un elemento estremamente importante. Un orologio funzionante in condizioni perfette (o quasi perfette) vale, ovviamente, molto di più di un orologio rotto. Tuttavia, ci sono degli esperti che possono accettare anche orologi di lusso rotti ma in condizioni eccellenti.

Come funziona la stima online

Per avere un’idea del valore di un orologio, come anticipato, è possibile consultare dei siti professionali online e richiedere una stima. Quando si effettua una stima online gli esperti consigliano di scartare i valori troppo alti e quelli troppo bassi, calcolando la media dei valori rimanenti.

Il valore degli orologi di lusso cambia anche in base alle tendenze di mercato, soprattutto se la stima viene effettuata online. Gli eCommerce devono necessariamente tenere conto dei modelli che possono essere tranquillamente venduti e dei modelli considerati fuori moda.

Una volta ottenute tutte le informazioni, si consiglia di rivolgersi sempre ad un professionista per ricevere una valutazione effettiva che elimina ogni dubbio.