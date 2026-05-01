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Como-Napoli, le probabili formazioni: ancora in panchina uno dei Fab4 di Antonio Conte

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat

La sfida tra Como e Napoli, in programma 2 maggio alle ore 18, rappresenta un appuntamento importante per gli azzurri, chiamati a dare continuità alle ultime prestazioni positive. Al Sinigaglia il Napoli cerca punti pesanti, contro un Como organizzato e difficile da affrontare in casa.

In vista della gara, Antonio Conte sembra intenzionato a confermare lo stesso undici titolare visto nell’ultima partita contro la Cremonese ad eccezione di Beukema al posto di Olivera. Una scelta chiara, dettata dalla volontà di dare continuità tattica e fiducia ai giocatori che hanno risposto bene sul campo.

Ancora una volta, invece, Frank Anguissa partirà dalla panchina: seconda esclusione consecutiva dall’undici iniziale. Una decisione che appare più tecnica e gestionale che legata a problemi fisici, con Conte pronto eventualmente a utilizzarlo a gara in corso, in base all’andamento del match.

Queste le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

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