Comprare casa: non basta conoscere il budget

I cambiamenti quotidiani, la congiuntura economica, le criticità che ci accompagnano ormai da oltre due anni sono fattori che incidono su ogni aspetto della vita. Nonostante una situazione burrascosa sotto diversi aspetti, gli investimenti in ambito immobiliare sembrano non avvertire il colpo.

Acquistare casa comporta sempre un ben noto onere economico ma anche un carico emotivo non indifferente. Ci sono alcuni aspetti da prendere in considerazione, al fine di non fare passi falsi ma soprattutto per gestire in maniera adeguata sia la parte pratica che burocratica. Ad oggi, il mattone ha un potere d’attrazione ancora molto forte.

Conoscere il budget di cui si dispone, realmente e non facendo congetture, è una buona base di partenza. Avere ben chiaro di quanto si può spendere nell’acquisto di una casa aiuta a fare una prima importante scrematura tra gli immobili da visionare. Si potrebbe inoltre decidere di ricorrere a un finanziamento, qualora la casa dei sogni abbia un costo superiore a quello che si era stabilito.

Non basta però conoscere il proprio budget, in quanto su un determinato prezzo vanno aggiunti alcuni costi che potrebbero farlo lievitare, e non poco. Andrebbero sempre inoltre attentamente analizzati altri fattori, come l’eventuale necessità di lavori di ristrutturazione (e della loro entità) e la classe energetica della casa.

In tal senso è fondamentale avvalersi di un’agenzia immobiliare che possa seguire passo per passo l’intero iter. In questo modo si evita di dover sbrigare le pratiche burocratiche, lasciando che siano gli agenti a fissare gli appuntamenti e a mostrare casa ai potenziali acquirenti.

Tra le altre voci di costo da contemplare vi è appunto la percentuale dell’agenzia immobiliare. La mediazione tra venditore e acquirente comporta una provvigione che varia a seconda delle province. Ma come bypassare quest’altro onere economico? Scegliendo di avvalersi di agenzie immobiliari innovative, come quella online Dove.it, dove le prestazioni dell’agente immobiliare sono gratuite. Il compenso verrà corrisposto sia dal venditore che dall’acquirente solo al momento della concretizzazione dell’acquisto, in base a quanto è stato pattuito al momento del mandato conferito dal venditore. Inoltre, il team di Dove.it aiuta il futuro compratore dalla valutazione al rogito, sia che si decida di acquistare da privato che da agenzia.

Ricordiamo che ancor prima di mettere in moto la macchina dell’acquisto di una casa, le motivazioni che ne sono alla base sono fondamentali.

Una famiglia che si è allargata, o che sta per farlo, la necessità di investire in un bene, la volontà di passare dallo stare in affitto a una casa di proprietà: possono essere davvero tante le esigenze che spingono a comprare casa. Tra l’altro, non di rado la rata di un mutuo è inferiore al canone di affitto: questa potrebbe essere la spinta decisiva ad acquistare.