Comune Frosinone: timbrava e poi andava a farsi i lavori in casa, usava anche l’asfalto per le buche

Un dipendente del Comune di Frosinone, di nome M.T., 63 anni, è stato accusato di truffa e peculato per aver utilizzato risorse dell’ente per fini personali. In particolare, è stato rivelato che l’uomo timbrava il cartellino all’inizio del turno di lavoro; ma poi si allontanava senza tornare fino alla fine del turno, nonostante utilizzasse i veicoli dell’ente per scopi personali, tra cui il trasporto di materiali edili nella sua abitazione, dove stava effettuando dei lavori di ristrutturazione.

Dipendente assenteista del Comune di Frosinone accusato di peculato e truffa ai danni dell’Ente

Secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, l’uomo ha accumulato diversi giorni di assenza nel periodo sotto investigazione, tra cui 12 giorni a marzo dell’anno scorso, 19 ad aprile, 21 a maggio e 12 a giugno. In totale, le assenze gli hanno permesso di ottenere un profitto ingiusto di poco meno di 4mila euro.

Ma le accuse contro di lui non finiscono qui. L’uomo, infatti, ha anche utilizzato l’asfalto acquistato dal Comune per riparare le buche stradali per i suoi lavori personali di ristrutturazione. Contemporaneamente simulava la sua presenza e il suo svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre, avendo due automezzi di proprietà dell’ente a sua disposizione, li avrebbe utilizzati per fini personali, scaricando il materiale edile nella sua abitazione. Questo sarebbe accaduto in più occasioni per diversi mesi fino al giugno del 2022.

Dipendente assenteista utilizzava asfalto acquistato dal Comune per lavori personali: la segnalazione del vicino di casa

Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione di un vicino. Il testimone aveva fotografato l’uomo mentre era a casa sua ad impastare il cemento durante l’orario di lavoro. Al termine degli accertamenti delle forze dell’ordine, l’uomo è stato ufficialmente indagato e gli sono state notificate le accuse di truffa e peculato. Adesso il suo avvocato di fiducia, Tony Ceccarelli, avrà venti giorni di tempo per depositare le memorie difensive.