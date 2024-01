Comunicato DailyNews24 alla luce della nota di Gev Sport

La redazione di DailyNews24.it prende atto della smentita fatta sui canali ufficiali di GeV Sport che rappresenta il calciatore del Monza Danilo D’Ambrosio. Con la presente, alla luce di tale comunicato, si procedere a formale rettifica dell’articolo in questione: la Redazione di DailyNews24.it ha provveduto a cancellare l’articolo e si scusa con i diretti interessati per l’eventuale travisamento, ma come scritto nell’articolo ci si riferiva a un possibile trasferimento di D’Ambrosio che sarebbe dovuto avvenire in estate, di cui avevano riportato la notizia altre testate giornalistiche come per esempio avvenuto in quest’articolo. La nostra Redazione aveva ripreso ora la vicenda visto che il Napoli è alla ricerca di un terzino destro. La motivazione, comunque, sarebbe stata puramente di carattere tecnico, in quanto in quel ruolo sarebbe stato “chiuso” da Giovanni Di Lorenzo e D’Ambrosio non avrebbe avuto spazio per essere il titolare. DailyNews24, dunque, nel suo articolo aveva solamente ripreso la notizia da altre testate giornalistiche che l’avevano precedentemente lanciata in occasione della scorsa sessione estiva di calciomercato.