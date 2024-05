Comunicato ufficiale SSC Napoli su Di Lorenzo: “Contratto di 4 anni, esclusa una sua possibile cessione”

Dopo le recenti dichiarazioni dell’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, la SSC Napoli ha deciso di diramare un comunicato ufficiale in cui ha espresso il suo pensiero sulle parole del procuratore.

“Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli”:

“Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione“.

LE PAROLE DELL’AGENTE DI GIOVANNI DI LORENZO: ANNUNCIATO L’ADDIO AL TERMINE DELLA STAGIONE

Di seguito le dichiarazioni di Giuffredi in cui annunciava l’addio del capitano al Trofeo AEGI: “Di Lorenzo in questi giorni si è riposato e poi è andato in Nazionale. Per il resto, voi avete letto dalle mie interviste il mio pensiero, ma quello non è solo il mio pensiero, io non sono un pazzo, prima di parlare mi confronto sempre coi miei assistiti. Non ci spostiamo da una virgola dalle mie dichiarazioni precedenti”.