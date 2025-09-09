martedì, Settembre 9, 2025
Comuzzo al Napoli: in inverno si può! La trattativa si riapre

Fonte: Wikimedia Commons

A gennaio si potrebbe clamorosamente riaprire la trattativa che porterebbe Pietro Comuzzo a passare dal viola fiorentino all’azzurro partenopeo. Il difensore è già stato accostato al Napoli in passato

Comuzzo può tornare di moda in ottica Napoli

Pietro Comuzzo, difensore in forza alla Fiorentina, potrebbe tornare di moda per la difesa del Napoli. I partenopei cercano un rinforzo proprio in quella posizione, con Antonio Conte che vorrebbe tutelarsi e avere un innesto in più per la retroguardia.

Il giovane calciatore di proprietà della Fiorentina sarebbe l’innesto perfetto e a gennaio potrebbe lasciare Firenze. A gennaio scorso si era vicinissimi ad una quadra, con il giocatore che poi non si è mosso. Quest’estate si è mosso l’Al Hilal di Simone Inzaghi, ma senza risultati.

Ne parla Tuttomercatoweb

Sull’omonimo sito si legge: “Pietro Comuzzo è una delle speranze del calcio italiano per il futuro. Classe 2005 questa appena iniziata sarà la sua seconda vera stagione alla Fiorentina, dopo gli esordi con Vincenzo Italiano due anni fa ma soprattutto con la titolarità che gli ha dato Raffaele Palladino nella passata stagione. Fino ad arrivare a oggi, con Stefano Pioli che gli sta dando fiducia e che lo ha schierato sempre, o quasi, da titolare, anche nella sfida di ritorno del playoff di Conference League quando la testa del giocatore non poteva essere completamente sgombra, vista l’offerta monstre che gli era arrivata dall’Al-Hilal”.

“Comuzzo però ha detto no all’Arabia Saudita e ha preferito rimanere alla Fiorentina che, di fatto, aveva già accettato l’offerta. A dire la verità il primo che si era fatto sotto per Comuzzo era stato il Napoli, nel gennaio scorso, ma in quel caso fu Rocco Commisso a non accettare l’offerta arrivata dal capoluogo campano, mentre in estate anche l’Atalanta aveva fatto un sondaggio, che però non ha dato seguito alla prima proposta non considerata all’altezza dalla Fiorentina. Nelle prossime sessioni di mercato, a partire da gennaio, Comuzzo resterà al centro delle trattative?”.

