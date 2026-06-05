Con Allegri cambia il portiere del Napoli? Milinkovic-Savic potrebbe essere a rischio

Massimiliano Allegri ha già iniziato a delineare le sue idee per il nuovo Napoli e tra le indicazioni fornite alla dirigenza ce n’è una che riguarda la porta. Secondo le indiscrezioni riportate nelle ultime ore, il tecnico azzurro preferirebbe un profilo diverso rispetto a Vanja Milinkovic-Savic, non per una bocciatura del portiere serbo, ma per una questione legata alle caratteristiche tecniche richieste dal suo sistema di gioco

Nuove indicazioni per cosa fare li dietro

Non si tratta di una vera e propria bocciatura nei confronti dell’estremo difensore serbo. Allegri, però, avrebbe in mente caratteristiche differenti per il ruolo, puntando su un portiere più adatto al suo modo di interpretare il gioco. Una richiesta che potrebbe cambiare gli equilibri all’interno della rosa e aprire nuovi scenari di mercato.

In questo contesto torna d’attualità il nome di Alex Meret. Dopo una stagione vissuta in secondo piano, il portiere friulano potrebbe ritrovare spazio e considerazione nel nuovo progetto tecnico. La sua posizione, che fino a poche settimane fa appariva incerta, potrebbe quindi rafforzarsi.

Possibile nuovo portiere

Tra i nomi monitorati dalla dirigenza figurano anche Ivan Provedel e Matej Kovar, due profili che risponderebbero meglio alle esigenze individuate da Allegri. Prima di qualsiasi operazione in entrata, però, il Napoli dovrà fare delle valutazioni sul futuro di Milinkovic-Savic, arrivato soltanto la scorsa estate con un investimento importante.