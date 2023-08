Con la partenza di Roger Ibanez, la Roma guarda a Oumar Solet

Ora che Roger Ibañez è partito per l’Arabia Saudita, è tempo di cercare un sostituto. Il difensore del Salisburgo Oumar Solet potrebbe essere il prossimo acquisto

Con l’inseguimento da parte della Roma dell’attaccante del Santos Marcos Leonardo bloccato in folle e con Scamacca che si è trasferito all’Atalanta, la Roma cerca nuovi acquisti. Se in avanti la situazione sembra ferma, potrebbe esserci un affare pronto per la difesa.

Ora che Roger Ibanez è passato all’Al-Ahli, squadra saudita, in un affare che potrebbe superare i 30 milioni di euro (più una clausola di vendita del 20%), gli occhi della Roma si spostano sulla difesa. In un atto di disperazione, le voci di mercato hanno subito collegato i giallorossi a Merih Demiral, l’ennesimo giocatore dell’Atalanta, ma Gianluca Di Marzio ha tirato fuori un nome nuovo e leggermente più interessante.

Secondo Di Marzio, la Roma avrebbe individuato nel difensore del Red Bull Salisburgo Oumar Solet il principale sostituto di Ibanez. Difensore francese di 23 anni, Solet si è unito al Salisburgo nel 2020 dopo essersi fatto le ossa con il Lione. Con meno di 5.000 minuti di campionato all’attivo, Solet è ancora un po’ acerbo, ma ciò che gli manca in esperienza lo compensa con la stazza. Alto un metro e novanta, Solet si unirebbe a Chris Smalling (un metro e novanta), Marash Kumbulla (un metro e novanta) ed Evan N’Dicka (un metro e novanta) per formare uno dei reparti arretrati più statuari della Serie A. Sebbene Di Marzio non offra alcuna indicazione specifica, fa notare che la Roma preferirebbe prendere Solet in prestito.