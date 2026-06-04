Con Mourinho al Real Madrid in sei possono andare via: possibile asse con il Napoli?

José Mourinho potrebbe presto tornare al Real Madrid e portare con sé una vera e propria rivoluzione. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, lo Special One avrebbe già individuato alcuni giocatori che non rientrerebbero nei suoi piani tecnici per la prossima stagione. Una situazione che potrebbe aprire interessanti scenari di mercato anche per il Napoli

Il Napoli si sfrega le mani

Il club azzurro, infatti, segue con attenzione gli sviluppi in casa madrilena. I rapporti tra Napoli e Real Madrid sono storicamente molto buoni e negli anni hanno favorito diverse operazioni importanti. Proprio per questo motivo, alcuni calciatori destinati a lasciare la capitale spagnola potrebbero trasformarsi in occasioni da cogliere al volo.

L’eventuale arrivo di Mourinho sulla panchina dei Blancos segnerebbe l’inizio di una nuova fase. L’allenatore portoghese è noto per le sue scelte decise e per la volontà di costruire squadre perfettamente aderenti alla sua idea di calcio. Chi non dovesse convincerlo rischierebbe quindi di essere messo sul mercato già nelle prime settimane della sessione estiva.

In 6 a partire, 4 utili per il Napoli

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza figurano Rodrygo, Camavinga, Raul Asencio, Fran Garcia, Dani Ceballos e Franco Mastantuono. Se i primi due rappresentano profili di altissimo livello e difficilmente raggiungibili per costi e ingaggio, diversa potrebbe essere la situazione degli altri quattro. Raul Asencio, Fran Garcia, Dani Ceballos e il giovane talento argentino Franco Mastantuono potrebbero infatti diventare opzioni concrete e particolarmente interessanti per il Napoli, sempre attento alle opportunità provenienti dai top club europei.