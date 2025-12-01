Napoli, 28 novembre 2025 – Il Direttivo del Comitato “Con te… Napoli” intende precisare e ribadire con la massima chiarezza che il Comitato interloquisce con tutte le forze politiche, senza alcuna distinzione di schieramento, esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e di interesse collettivo.

Le immagini apparse sui network, media o social, che ritraggono componenti del Comitato e il Presidente Luigi Iacquinta in contesti istituzionali con rappresentanti politici, non hanno alcuna matrice politica di schieramento, né possono essere interpretate come adesione, sostegno o vicinanza a partiti, movimenti o ideologie politiche.

Si tratta di immagini e fotografie puramente convenzionali e istituzionali, maturate nell’ambito di incontri pubblici e formali, soprattutto con esponenti governativi.

L’attività del Comitato si colloca esclusivamente nell’alveo dell’azione popolare prevista dalla normativa nazionale, con particolare riferimento al Disegno di Legge sull’azionariato popolare nelle società sportive, approvato dalla Camera dei Deputati e attualmente in corso di esame al Senato, quale strumento di partecipazione democratica dei tifosi alla vita delle società sportive.

Il Comitato “Con Te Napoli” segue e sostiene tale percorso normativo a prescindere dal colore politico del proponente, ritenendolo coerente con i principi di inclusione, partecipazione, trasparenza e legalità, e lo considera un riferimento giuridico fondamentale per la tutela dell’interesse collettivo dei tifosi e per lo sviluppo delle infrastrutture sportive della città di Napoli, dei territori circostanti e, più in generale, dell’intero Mezzogiorno.

Il Comitato ribadisce di essere assolutamente apolitico, scevro da ogni condizionamento politico, e di operare unicamente per la passione sportiva e il tifo verso il Napoli, nonché per la tutela dell’interesse generale dei tifosi e del territorio.

Ogni diversa interpretazione è da ritenersi destituita di qualsiasi fondamento.