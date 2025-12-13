Concorso Ministero della Cultura, 1.800 posti a tempo indeterminato: domanda, scadenze e stipendio

Via al maxi concorso pubblico del Ministero della Cultura (MIC): 1.800 posti a tempo pieno e indeterminato per Assistenti, su base territoriale e per esami. Il bando rappresenta una delle migliori opportunità 2025-2026 per entrare nella Pubblica Amministrazione, con posti disponibili anche in Campania. La scadenza è fissata a gennaio 2026.

I posti sono così suddivisi: 1.500 Assistenti alla tutela, accoglienza e vigilanza (codice 01) e 300 Assistenti tecnici per la tutela e valorizzazione (codice 02). Le assunzioni riguardano tutte le regioni italiane, con una distribuzione più ampia in Campania, Lazio e Toscana; in Sicilia sono previsti 17 posti per il codice 01 e 2 per il codice 02.

Per partecipare è richiesto il diploma di scuola superiore, la cittadinanza italiana (o requisiti equiparati), il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica. Non sono ammessi candidati con condanne incompatibili con l’impiego nella PA o precedenti disciplinari gravi.

La domanda va presentata online sul portale inPA, accedendo con SPID/CIE/CNS/eIDAS. È previsto il pagamento di una quota di 10 euro non rimborsabile. Il termine ultimo per l’invio della candidatura è il 10 gennaio 2026.

Il concorso prevede una prova scritta unica con 40 quesiti a risposta multipla in 60 minuti. Le domande riguardano materie giuridiche di base, inglese, informatica, logica e quesiti situazionali, oltre a contenuti specifici per ciascun profilo (codice 01 o 02). La prova si supera con almeno 21/30.

Questa la ripartizione dei posti per Regione: Abruzzo: 10 posti; Basilicata: 12 posti; Calabria: 15 posti; Campania: 35 posti; Emilia-Romagna: 18 posti; Friuli-Venezia Giulia: 5 posti; Lazio: 70 posti; Liguria: 7 posti; Lombardia: 22 posti; Marche: 6 posti; Molise: 6 posti; Piemonte: 14 posti; Puglia: 21 posti; Sardegna: 8 posti; Sicilia: 2 posti; Toscana: 28 posti; Umbria: 6 posti; Veneto: 15 posti. Lo stipendio, a seconda del ruolo, responsabilità, indennità e benefit supera i 1900 euro.